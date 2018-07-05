«Хорошая совместимость в гороскопе – не та, при которой проживёшь 50 лет вместе и ни разу не разочаруешься»

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – астролог Татьяна Калинина.

Можно ли определить по знаку Зодиака будущего избранника?

Татьяна Калинина, астролог:

Это возможно узнать, можно знать природу характера человека, какие яркие черты он будет проявлять, как он будет относиться, будет ли мягкое его духовное устройство, либо он будет, наоборот, жесткий человек. Хорошая совместимость в гороскопе для брака – это не та, при которой ты проживешь 50 лет вместе и ни разу не разочаруешься, ни разу не встретишь ни одного препятствия.

Такого не бывает.

Гарантии 100% даже астрологи дать не могут?

Татьяна Калинина:

Если тебе положено по судьбе, что ты должен прожить очень счастливо в счастливом браке, тогда оно будет. Помощь астрологов, в принципе, не нужна. В основном, у людей сложные отношения, немножко подпорченная семейная карма, поэтому тут, конечно, важно выбрать вариант с наименьшим количеством трудностей, то есть, не усугубить то, что уже имеется.

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