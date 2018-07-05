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Что из себя представляет кофе по-пински? Всё про огуречную столицу Беларуси

05 июля 2018 07:45
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Новости Беларуси. Город детства Анны Шаркуновой, огуречная столица страны. Сотни тонн зеленых плодов разъезжаются отсюда по городам Беларуси и странам ближнего зарубежья.

Что из себя представляет кофе по-пински? Всё про огуречную столицу Беларуси-1

Здешние предприниматели в масштабах страны конкурируют лишь с соседним Столинским районом.

Что из себя представляет кофе по-пински? Всё про огуречную столицу Беларуси-4

Иван Джигало, предприниматель:
Теплиц у нас около 2 гектаров. Огурцы выращиваем в пределах 200 тонн.

Что из себя представляет кофе по-пински? Всё про огуречную столицу Беларуси-7

Традиционное земледелие в теплицах, инновационное – в университете. В ПолесГУ выращивают фрукты с овощами без использования вредных удобрений. Скоро здесь будет целый кластер биотехнологий и зеленой экономики.

Что из себя представляет кофе по-пински? Всё про огуречную столицу Беларуси-10

Людмила Совик, заведующая кафедрой экономики и организации производства ПолесГУ, профессор, доктор экономических наук:
Мы планируем, что будет создано около 150 малых и средних предприятий.

Что из себя представляет кофе по-пински? Всё про огуречную столицу Беларуси-13

Мотор экономики города – бурное развитие промышленности, предприятий. Этими цифрами может гордиться каждый город Беларуси.

Что из себя представляет кофе по-пински? Всё про огуречную столицу Беларуси-16

Михаил Самолазов, заместитель председателя Пинского горисполкома:
Объемы производства выросли более чем на 112 %. Экспорт за 2017 год увеличился на 120 %.

Что из себя представляет кофе по-пински? Всё про огуречную столицу Беларуси-19

70 моделей строительной, коммунальной и дорожной спецтехники: «Амкодор-Пинск» – флагман промышленности города. Эти погрузчики, экскаваторы и снегоочистители знают и в Казахстане, и в Бангладеш.

Что из себя представляет кофе по-пински? Всё про огуречную столицу Беларуси-22

Сергей Жук, заместитель директора по производству и качеству ЗАО «Амкодор-Пинск»:
Начинаем работать, совместное предприятие открыли с Республикой Узбекистан. Поступили запросы на нашу продукцию из Иордании, Израиля, Арабской Республики Египет.

Что из себя представляет кофе по-пински? Всё про огуречную столицу Беларуси-25

Приоритет в развитии региона – здоровая нация. 48 % городского бюджета приходится именно на медицину, стационары и амбулатории бесперебойно оснащаются новым оборудованием.

Что из себя представляет кофе по-пински? Всё про огуречную столицу Беларуси-28

Последнее чудо техники – ангиограф в новеньком кардиологическом центре.

Что из себя представляет кофе по-пински? Всё про огуречную столицу Беларуси-31

Алексей Корнейчук, заведующий кабинетом ангиографии УЗ «Пинская центральная больница»:
Стала доступна такая высокотехнологичная помощь, как коронарография и все последующие связанные с ней процедуры.

Что из себя представляет кофе по-пински? Всё про огуречную столицу Беларуси-34

Горделивый взгляд, соломенная шляпа и характерно загнутый мизинец. Пока весь Пинск отмечает главный праздник страны, в самом сердце города стоит коренастый полешук. На бронзовом постаменте выгравирована надпись: «Па-першае, я з Пінска». Одна фраза выражает признание в любви десятков тысяч людей к своей единственной и неповторимой малой родине.

Что из себя представляет кофе по-пински? Всё про огуречную столицу Беларуси-37

В 2019 году Пинск станет культурной столицей. Город преображается день за днем.

Что из себя представляет кофе по-пински? Всё про огуречную столицу Беларуси-40

Какой чудесный город Пинск! Какая красивая архитектура, какое хорошее у нас обслуживание.

Что из себя представляет кофе по-пински? Всё про огуречную столицу Беларуси-43

Очень многие люди сейчас переезжают в другие города, но я не считаю это правильным. Я хочу оставаться в Пинске и работать тут.

Что из себя представляет кофе по-пински? Всё про огуречную столицу Беларуси-46

«Европа, класс А», – так говорил Остап Бендер.

Подробности в видеоматериале.

# Проекты СТВ # Туризм # общество # Иван Джигало # Людмила Совик # Михаил Самолазов # Сергей Жук # Алексей Корнейчук # Фотофакт

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