Что из себя представляет кофе по-пински? Всё про огуречную столицу Беларуси

Новости Беларуси. Город детства Анны Шаркуновой, огуречная столица страны. Сотни тонн зеленых плодов разъезжаются отсюда по городам Беларуси и странам ближнего зарубежья.

Здешние предприниматели в масштабах страны конкурируют лишь с соседним Столинским районом.

Иван Джигало, предприниматель:

Теплиц у нас около 2 гектаров. Огурцы выращиваем в пределах 200 тонн.

Традиционное земледелие в теплицах, инновационное – в университете. В ПолесГУ выращивают фрукты с овощами без использования вредных удобрений. Скоро здесь будет целый кластер биотехнологий и зеленой экономики.

Людмила Совик, заведующая кафедрой экономики и организации производства ПолесГУ, профессор, доктор экономических наук:

Мы планируем, что будет создано около 150 малых и средних предприятий.

Мотор экономики города – бурное развитие промышленности, предприятий. Этими цифрами может гордиться каждый город Беларуси.

Михаил Самолазов, заместитель председателя Пинского горисполкома:

Объемы производства выросли более чем на 112 %. Экспорт за 2017 год увеличился на 120 %.

70 моделей строительной, коммунальной и дорожной спецтехники: «Амкодор-Пинск» – флагман промышленности города. Эти погрузчики, экскаваторы и снегоочистители знают и в Казахстане, и в Бангладеш.

Сергей Жук, заместитель директора по производству и качеству ЗАО «Амкодор-Пинск»:

Начинаем работать, совместное предприятие открыли с Республикой Узбекистан. Поступили запросы на нашу продукцию из Иордании, Израиля, Арабской Республики Египет.

Приоритет в развитии региона – здоровая нация. 48 % городского бюджета приходится именно на медицину, стационары и амбулатории бесперебойно оснащаются новым оборудованием.

Последнее чудо техники – ангиограф в новеньком кардиологическом центре.

Алексей Корнейчук, заведующий кабинетом ангиографии УЗ «Пинская центральная больница»:

Стала доступна такая высокотехнологичная помощь, как коронарография и все последующие связанные с ней процедуры.

Горделивый взгляд, соломенная шляпа и характерно загнутый мизинец. Пока весь Пинск отмечает главный праздник страны, в самом сердце города стоит коренастый полешук. На бронзовом постаменте выгравирована надпись: «Па-першае, я з Пінска». Одна фраза выражает признание в любви десятков тысяч людей к своей единственной и неповторимой малой родине.

В 2019 году Пинск станет культурной столицей. Город преображается день за днем.

Какой чудесный город Пинск! Какая красивая архитектура, какое хорошее у нас обслуживание.

Очень многие люди сейчас переезжают в другие города, но я не считаю это правильным. Я хочу оставаться в Пинске и работать тут.