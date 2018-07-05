В Беларуси стартуют Дни культуры Украины

Атмосферу праздника дополнят дегустация блюд национальной кухни и творчество народных мастеров – кузнецов, гончаров, керамистов. Кроме того украинские творческие коллективы и исполнители примут участие в концертных программах на празднике «Александрия собирает друзей» и на сцене общественно-культурного центра в Гомеле. Дни культуры Украины в Беларуси продлятся до 10 июля.