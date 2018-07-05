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В Беларуси стартуют Дни культуры Украины

05 июля 2018 07:38
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Новости Беларуси. Торжественное открытие состоится на сцене Дворца Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Здесь выступят украинские танцоры и популярные эстрадные артисты. В фойе столичного дворца разместится выставка народных промыслов.

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Атмосферу праздника дополнят дегустация блюд национальной кухни и творчество народных мастеров – кузнецов, гончаров, керамистов. Кроме того украинские творческие коллективы и исполнители примут участие в концертных программах на празднике «Александрия собирает друзей» и на сцене общественно-культурного центра в Гомеле. Дни культуры Украины в Беларуси продлятся до 10 июля.

# Беларусь-Украина # общество # Фотофакт

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