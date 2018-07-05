Этим летом нас ожидают сразу три затмения – два солнечных и одно лунное. Солнечные будут частичные, а вот лунное ожидается полное и самое продолжительное за последние 100 лет.

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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – астролог Татьяна Калинина.

Влияют ли солнечные и лунные затмения на урожай?

Татьяна Калинина, астролог:

Это уже пережиток прошлого.

Но на рассаду положение Луны тоже влияет.

Потому что Луна – это планета, благодаря которой растут растения. Опытные садоводы знают, что растения, которые получают и солнечный, и лунный свет, растет лучше, чем то, которое получает только солнечный. Поэтому, конечно, Луна влияет на все растения.