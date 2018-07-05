Солнечное затмение 13 июля: каким знакам Зодиака стоит быть особо осторожными?

Этим летом нас ожидают сразу три затмения – два солнечных и одно лунное. Солнечные будут частичные, а вот лунное ожидается полное и самое продолжительное за последние 100 лет.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – астролог Татьяна Калинина.

Когда ожидается солнечное затмение?

Татьяна Калинина, астролог:

13 июля нас ждет солнечное затмение. Оно влияет на жизнь каждого человека, потому что планеты, которые отвечают за карьерную деятельность, за социальную реализацию, поэтому то, что мы делаем в обществе, где мы работаем, кем мы работаем, максимально сильно влияет на нашу жизнь, поэтому солнечное затмение тоже будет важным для нас.

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Негативно влияет на нас?

Татьяна Калинина:

Да. Негативно, потому что издавна считалось, что солнечное затмение, как и лунное – это зловещее предзнаменование для тех народов, которые могли увидеть это затмение.

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Как себя обезопасить? Что делать во время солнечного затмения?

Татьяна Калинина:

Просто на 13 июля постарайтесь не планировать серьезных встреч, переговоров, например, выхода на новую работу или важного собеседования или подобных событий. Постарайтесь, наоборот, избавиться от чего-то в своей жизни, например, вы долго держитесь за какое-то место и никак не можете с ним расстаться.

Вот 13 июля – самое время.

Оно будет проходить в знаке Близнецов. Для них это будет самый сложный день, потому что именно на их личность это событие окажет максимум влияния. А вот Стрельцам также следует быть осторожными, потому что затмение будет происходить в доме отношений, в доме брака. В этот день могут случаться какие-то неожиданности в личной жизни, в браке. Нужно быть осторожным! Лучше заняться каждому своим делом и немножко отдохнуть. Затмение проходит в знаке Близнецов, поэтому вся информация, которая будет поступать к вам в этот день, должна быть два-три раза перепроверена. Человек может даже не знать, что он дает себе ложную информацию. Это затмение не только для вас, но и для ваших партнеров, то есть, тут поаккуратнее с информацией.

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