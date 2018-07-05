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Понимают без слов. Соревнования таможенников-кинологов пройдут под Минском

05 июля 2018 07:29
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Новости Беларуси. Под Минском пройдут соревнования таможенников-кинологов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На учебном полигоне за звание лучшего в многоборье будут состязаться кинологи из Бреста, Витебска, Гродно, Гомеля, Могилева и Минска.

Понимают без слов. Соревнования таможенников-кинологов пройдут под Минском-1

Под руководством опытных наставников служебных собак готовят в самый настоящий «спецназ». Они должны понимать условные жесты и не бояться выстрелов. Особое внимание на соревновании уделяется нахождению наркотиков и взрывчатке.

Понимают без слов. Соревнования таможенников-кинологов пройдут под Минском-4

Обнаружить имитатор бомбы в машине или помещении – задача не из простых. Чтобы подготовить собаку-профессионала, уходят месяцы, а иногда и годы тренировок. Как говорят специалисты, главное – найти к животному индивидуальный подход.

# Кинологическая служба Минской центральной таможни # общество # Фотофакт

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