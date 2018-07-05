Понимают без слов. Соревнования таможенников-кинологов пройдут под Минском
Новости Беларуси. Под Минском пройдут соревнования таможенников-кинологов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На учебном полигоне за звание лучшего в многоборье будут состязаться кинологи из Бреста, Витебска, Гродно, Гомеля, Могилева и Минска.
Под руководством опытных наставников служебных собак готовят в самый настоящий «спецназ». Они должны понимать условные жесты и не бояться выстрелов. Особое внимание на соревновании уделяется нахождению наркотиков и взрывчатке.
Обнаружить имитатор бомбы в машине или помещении – задача не из простых. Чтобы подготовить собаку-профессионала, уходят месяцы, а иногда и годы тренировок. Как говорят специалисты, главное – найти к животному индивидуальный подход.