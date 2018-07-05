Почему во время солнечного затмения 11 августа нельзя купаться?

Этим летом нас ожидают сразу три затмения – два солнечных и одно лунное. Солнечные будут частичные, а вот лунное ожидается полное и самое продолжительное за последние 100 лет.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – астролог Татьяна Калинина.

Солнечное затмение 13 июля: каким знакам Зодиака стоит быть особо осторожными?

«Можно кого-то обидеть, кому-то наступить на горло»: чем опасно лунное затмение в июле

Татьяна Калинина, астролог:

Последнее солнечное затмение, которое будет 11 августа – оно как раз проходит в знаке Рака.

И это указывает на опасность воды.

Поэтому 11 августа не подходит для купания, не подходит для отдыха на воде. Если это и будет, то нужно уделять максимум внимания безопасности. Для тех, кто не будет на воде, будьте осторожны со своими эмоциями. Рак – это знак семейственности, знак тех людей, которые рядом с вами. В этот момент могут пострадать семейные отношения, поэтому, в принципе, можно заняться в этот день какой-то рутинной работой. И все будет замечательно!

Лунное и солнечное затмения в июле и августе 2018. Какое влияние окажут на определённые знаки Зодиака?