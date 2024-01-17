Лукьянов: главная тенденция сегодня в Беларуси – консолидация общества вокруг национальных интересов

Проект «Азаренок. Напрямую» . О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим патриотическое воспитание молодёжи в Беларуси. В гостях первый секретарь Центрального комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодёжи» Александр Лукьянов.

Григорий Азаренок, СТВ:

Последние три года, когда усилилась идеологическая, информационная работа, и, самое главное, люди чувствуют обстоятельства вокруг страны, молодые люди уже идут в Вооруженные Силы, во внутренние войска совершенно по-другому – осознанно.

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Это тенденция, которую фиксируем и мы. Это не только даже поступление актива на службу в Вооруженные Вилы и другие силовые ведомства, это и актив Союза молодежи, актив пионерской организации, школьники, которые сейчас поступают, студенты, ребята, новобранцы, новоиспеченные активисты. Конечно, даже по-другому уже ориентируются в основных институтах государственного строительства. Их интересует как минимум этот вопрос, а как максимум они владеют политическими, базовыми вещами.

Конечно, сыграли свою роль 2020 и 2022 годы. Такие политические, тектонические сдвиги, которые произошли в сознании людей. Которые поняли, как манипуляции проходят в сопредельных странах. Попыткам таких манипуляций подвергалось наше население. Сегодня вот эта тенденция – консолидация общества вокруг национальных интересов, вокруг основных базовых государственных символов, государственных ценностей, приоритетов, наверное, это результат работы над ошибками. Во-вторых, эта работа имеет перманентный характер и постоянно совершенствуется. Никто не расслабляется. Никто не занимается бравированием. Мы фиксируем эти тенденции, их надо развивать.

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