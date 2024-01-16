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Азарёнок и Казаков поздравили брестский ОМОН с годовщиной со дня образования

16 января 2024 20:03
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим изменения в Концепции национальной безопасности Беларуси. В гостях заместитель генерального директора агентства «Минск-Новости» – главный редактор газеты «Минский курьер» Кирилл Казаков и политолог Петр Петровский.

Григорий Азаренок, СТВ:
Есть в стране герои – брестский ОМОН отмечает сегодня годовщину со дня образования, 29-ю годовщину. Мы с огромным удовольствием, с сердечным чувством, искренне поздравляем ребят. Мы помним эти кадры замесов брестских. Помните, когда подлетает, с ноги бьет…

Азарёнок и Казаков поздравили брестский ОМОН с годовщиной со дня образования-1

Кирилл Казаков, заместитель генерального директора агентства «Минск-Новости» – главный редактор газеты «Минский курьер»:
Баллончиком брызгает на щит! А эти стояли!

Григорий Азаренок:
Ребята стояли под камнями, коктейлями Молотова, под атаками этих фашиствующих элементов. И предотвратили новый геноцид белорусского народа. Встали мощнейшим щитом. Поэтому поздравляем ребят из брестского ОМОНа!

Кирилл Казаков:
Это практически вторая наша Брестская крепость, как ни крути.

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# Внутренние войска Беларуси # общество

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