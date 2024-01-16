Азарёнок и Казаков поздравили брестский ОМОН с годовщиной со дня образования

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим изменения в Концепции национальной безопасности Беларуси. В гостях заместитель генерального директора агентства «Минск-Новости» – главный редактор газеты «Минский курьер» Кирилл Казаков и политолог Петр Петровский.

Григорий Азаренок, СТВ:

Есть в стране герои – брестский ОМОН отмечает сегодня годовщину со дня образования, 29-ю годовщину. Мы с огромным удовольствием, с сердечным чувством, искренне поздравляем ребят. Мы помним эти кадры замесов брестских. Помните, когда подлетает, с ноги бьет…