Азарёнок и Казаков поздравили брестский ОМОН с годовщиной со дня образования

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим изменения в Концепции национальной безопасности Беларуси. В гостях заместитель генерального директора агентства «Минск-Новости» – главный редактор газеты «Минский курьер» Кирилл Казаков и политолог Петр Петровский.
Григорий Азаренок, СТВ:
Есть в стране герои – брестский ОМОН отмечает сегодня годовщину со дня образования, 29-ю годовщину. Мы с огромным удовольствием, с сердечным чувством, искренне поздравляем ребят. Мы помним эти кадры замесов брестских. Помните, когда подлетает, с ноги бьет…
Кирилл Казаков, заместитель генерального директора агентства «Минск-Новости» – главный редактор газеты «Минский курьер»:
Баллончиком брызгает на щит! А эти стояли!
Григорий Азаренок:
Ребята стояли под камнями, коктейлями Молотова, под атаками этих фашиствующих элементов. И предотвратили новый геноцид белорусского народа. Встали мощнейшим щитом. Поэтому поздравляем ребят из брестского ОМОНа!
Кирилл Казаков:
Это практически вторая наша Брестская крепость, как ни крути.
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