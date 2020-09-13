Александр Лукашенко: «Если досрочно проводить президентские выборы, то они должны пройти, наверное, раньше, чем парламентские»
Новости Беларуси. Десятки президентских месседжей на неделе разлетелись по российским средствам массовой информации. О новой Конституции, президентских полномочиях, парламенте, досрочных выборах, наших союзных отношениях Александр Лукашенко рассказал в интервью топовым московским журналистам, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Конечно, до того, как мы примем новую Конституцию, надо еще раз пройтись серьезно по закону о партиях и хотя бы определиться: если партия – какая численность должна быть? А так у нас все заявили о партиях, и они зарегистрированы фактически, а партийных билетов практически ни в одной партии нет. А если и есть, то численности не набирают.
Евгений Рожков, ведущий программы «Вести» на телеканале «Россия 1»:
Александр Григорьевич, а подразумевает ли изменение, предлагаемое в Конституцию, возможность президентских выборов раньше, чем через пять лет?
Александр Лукашенко:
Если мы будем менять Конституцию, то мы должны в Конституции прописать выборы Президента. Но отдельно, и я к этому склонен, чтобы провести досрочные президентские выборы. Я это не исключаю.
Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня»:
Вы к этому склонны?
Александр Лукашенко:
Да, именно я. Никто мне об этом не говорил. И я вам впервые об этом говорю. Я к этому склонен. Пожалуйста.
Роман Бабаян, главный редактор радиостанции «Говорит Москва»:
А вы к этому готовы года через два, насколько я понимаю?
Александр Лукашенко:
Нет, я по срокам не говорю. Надо принять Конституцию, провести выборы местных органов власти.
Роман Бабаян:
Процесс этот сколько может занять?
Александр Лукашенко:
Если досрочно проводить президентские выборы, то они должны пройти, наверное, раньше, чем парламентские.