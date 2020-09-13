Александр Лукашенко: «Если досрочно проводить президентские выборы, то они должны пройти, наверное, раньше, чем парламентские»

Новости Беларуси. Десятки президентских месседжей на неделе разлетелись по российским средствам массовой информации. О новой Конституции, президентских полномочиях, парламенте, досрочных выборах, наших союзных отношениях Александр Лукашенко рассказал в интервью топовым московским журналистам, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Конечно, до того, как мы примем новую Конституцию, надо еще раз пройтись серьезно по закону о партиях и хотя бы определиться: если партия – какая численность должна быть? А так у нас все заявили о партиях, и они зарегистрированы фактически, а партийных билетов практически ни в одной партии нет. А если и есть, то численности не набирают.

Евгений Рожков, ведущий программы «Вести» на телеканале «Россия 1»:

Александр Григорьевич, а подразумевает ли изменение, предлагаемое в Конституцию, возможность президентских выборов раньше, чем через пять лет? Александр Лукашенко:

Если мы будем менять Конституцию, то мы должны в Конституции прописать выборы Президента. Но отдельно, и я к этому склонен, чтобы провести досрочные президентские выборы. Я это не исключаю.

Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня»:

Вы к этому склонны? Александр Лукашенко:

Да, именно я. Никто мне об этом не говорил. И я вам впервые об этом говорю. Я к этому склонен. Пожалуйста.