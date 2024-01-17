Ольга Чуприс пообщалась с несовершеннолетними осуждёнными в бобруйской воспитательной колонии
По поручению Президента Беларуси МВД готовит закон об амнистии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее приурочат к 80-й годовщине освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Эта тема обсуждалась на недавнем совещании у главы государства. Тогда Александр Лукашенко подчеркнул: деятельность государственных органов, общественных институтов должна строиться на принципе справедливости.
Слово амнистия сотни раз в день звучит и за этим забором. Бобруйская исправительная колония – единственное учреждение в стране для несовершеннолетних. Наказание здесь отбывают молодые люди в возрасте от 14 до 21 года. За последние 10 лет статистика подростковой преступности значительно снизилась. В подтверждение – это исправительное учреждение заполнено на треть. Больше половины этих парней получили срок за распространение наркотиков. Их истории словно написаны под копирку. Легкие деньги, много и сразу. По такому же сценарию на скамью осужденных попал и 18-летний Дмитрий.
Дмитрий, воспитанник бобруйской Воспитательной колонии № 2:
Мне объяснили, что ты будешь иметь дело с наркотиками. Но я почему-то не подумал, что это может меня привести в тюрьму и так далее. Может, юношеский максимализм какой-то. Недолго думая, согласился. Мне объяснили, что все это будет безопасно, что тебя никогда не найдут, все конфиденциально. Я согласился и действовал по инструкции. В итоге в первый же день меня арестовали.
Лишение свободы – это исключительная мера наказания для подростков, и на нее идут в крайнем случае. Обычно для молодых людей стараются применить более щадящие механизмы для исправления. Но даже здесь, за егозой, созданы все условия для того, чтобы не сломать, а дать шанс человеку. В колонии есть школа, колледж, а также возможность дистанционно получить высшее образование и прикладную специальность.
Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Мы обратили внимание на то, что здесь действительно каждый ребенок найдет себя. Для него создают условия, чтобы он не погрузился в себя, а чтобы он раскрылся наоборот. Чтобы он обучился, где-то что-то недоучил, его здесь обязательно доучат, и дети это подтвердили. Как говорит Президент, семья – крепость нашей страны. Значит, что, несмотря на то, что дети находятся здесь, они должны чувствовать связь с семьей.
Спорт, творчество и порой несвойственные для мужчин хобби, например, вышивка, помогают жить подросткам полноценной жизнью. Но, пожалуй, главное, что здесь происходит – это понимание человеческих ценностей. Самое дорогое для многих ребят сегодня – это звонок маме. Не утратить человеческое лицо, осмыслить ошибку и идти дальше здесь точно помогут. Такие рабочие поездки – это первые шаги в работе над усовершенствованием законодательства об уголовной ответственности. Как минимум 25 статей могут быть откорректированы, где вместо лишения свободы будут предложены альтернативные формы наказания.
Амнистия 2024-го как шанс на новую жизнь – как осужденных ставят на путь исправления?