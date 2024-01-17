Ольга Чуприс пообщалась с несовершеннолетними осуждёнными в бобруйской воспитательной колонии

По поручению Президента Беларуси МВД готовит закон об амнистии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее приурочат к 80-й годовщине освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Эта тема обсуждалась на недавнем совещании у главы государства. Тогда Александр Лукашенко подчеркнул: деятельность государственных органов, общественных институтов должна строиться на принципе справедливости.

Слово амнистия сотни раз в день звучит и за этим забором. Бобруйская исправительная колония – единственное учреждение в стране для несовершеннолетних. Наказание здесь отбывают молодые люди в возрасте от 14 до 21 года. За последние 10 лет статистика подростковой преступности значительно снизилась. В подтверждение – это исправительное учреждение заполнено на треть. Больше половины этих парней получили срок за распространение наркотиков. Их истории словно написаны под копирку. Легкие деньги, много и сразу. По такому же сценарию на скамью осужденных попал и 18-летний Дмитрий.

Дмитрий, воспитанник бобруйской Воспитательной колонии № 2:

Мне объяснили, что ты будешь иметь дело с наркотиками. Но я почему-то не подумал, что это может меня привести в тюрьму и так далее. Может, юношеский максимализм какой-то. Недолго думая, согласился. Мне объяснили, что все это будет безопасно, что тебя никогда не найдут, все конфиденциально. Я согласился и действовал по инструкции. В итоге в первый же день меня арестовали.

Лишение свободы – это исключительная мера наказания для подростков, и на нее идут в крайнем случае. Обычно для молодых людей стараются применить более щадящие механизмы для исправления. Но даже здесь, за егозой, созданы все условия для того, чтобы не сломать, а дать шанс человеку. В колонии есть школа, колледж, а также возможность дистанционно получить высшее образование и прикладную специальность.