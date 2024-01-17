Как военно-патриотические клубы работают с трудной молодёжью?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Руслан Шиг, заместитель начальника отделения идеологической работы – начальник службы гражданско-патриотического воспитания войсковой части 3214:

Конечно. К нам постоянно обращается ИДН. Мы работаем с этой категорией. Это и патриотическое воспитание, и профориентационные мероприятия. Организовываются летние лагеря целыми сменами. У ребят, которые под надзором ИДН находятся, никогда не было проблем с положительным восприятием сотрудников милиции. Военно-патриотический клуб для них – это хорошая возможность себя реализовать.