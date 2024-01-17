Амнистия 2024-го как шанс на новую жизнь – как осуждённых ставят на путь исправления?
По поручению Президента Беларуси МВД готовит закон об амнистии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее приурочат к 80-й годовщине освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Эта тема обсуждалась на недавнем совещании у главы государства. Тогда Александр Лукашенко подчеркнул: деятельность государственных органов, общественных институтов должна строиться на принципе справедливости.
Понятно, что именно руководствуясь законами наказание выносит суд. В колонии попадают и несовершеннолетние, и женщины. Кому-то из них достаточно и минуты лишения свободы, чтобы осознать преступность своих деяний. Съемочная группа СТВ 17 января побывала сразу в нескольких колониях, которые посетила заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс. Там тоже обсуждают тему амнистии.
Юлия Мычка продолжит.
Свой первый год жизни Макс проводит в женской колонии. Когда его мама попала в эти стены, то даже не подозревала о беременности. 2021 год для женщины был сплошной черной полосой. Смерть отца и брата полностью выбили из колеи. «Доброжелатели» помогли ей утопить горе в наркотиках.
Лидия, осужденная Гомельской исправительной колонии № 4:
Потребление и якобы распространение, но я не распространяла. Просто задерживали, и со мной рядом был молодой человек, у которого при себе были наркотики. Ну и я вроде как подельник. Еще мне 7 лет. Но на самом деле верю в чудо. Очень хочется каких-то изменений, пораньше оказаться дома, потому что дома меня ждут еще двое сыновей, у меня три сына.
Слова Президента о предстоящей амнистии дали надежду многим. Среди них женщины с детьми и несовершеннолетние осужденные. Исправительная колония № 4 в Гомеле – единственная в стране, где матерям разрешают жить вместе со своими малышами и воспитывать их до трех лет. Там же, кто лишился свободы, так и не окончив школу, предлагают продолжить образование, а также получить профессию швеи или парикмахера. Словом, созданы условия, чтобы стать на путь исправления, а потом интегрироваться в общество.
Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Мы встречаемся с осужденными, общаемся с ними, задаем вопросы, присматриваемся к тому, как они отбывают наказание, какие условия отбывания наказания, как устроен их быт, их интегрирование в работу, что касается женщин, как происходит процесс учебы у несовершеннолетних, как ведется индивидуальная профилактическая работа с ними. И всего ли достаточно, чтобы сказать, что они действительно готовы дальше интегрироваться в нашу обычную жизнь и быть законопослушными гражданами.
Для подавляющего числа несовершеннолетних девушек здесь наказание связано с распространением психотропов. Есть и те, кто сам употреблял запрещенные вещества. В реабилитационном центре с ними работают психологи, помогая избавиться от зависимости. Впереди у них целая жизнь, и несмотря на внушительные сроки заключения, они уже строят планы на будущее.
Екатерина, осужденная Гомельской исправительной колонии № 4:
Я мечтаю о том, кем я буду работать, какая у меня будет семья. Расписываю полностью каждый свой день. Пересматриваешь все, что ты делал, все свои ценности. Очень надеюсь на скорейшее возвращение домой к своей семье. И я очень счастлива от того, что у нас происходят изменения, что обращают внимание на оступившихся людей, дают им второй шанс.
Амнистию как акт милосердия могут позволить себе далеко не все, даже самые демократичные государства. Для Беларуси же амнистия 2024-го будет 18-й по счету. Предварительно под нее попадут порядка 4 тысяч человек, но каждый из этих случаев будут рассматривать отдельно. Индивидуальный подход – это одно из основных требований Президента. Да, мы даем второй шанс тем, кто оступился, но про общую безопасность забывать не стоит. Рецидива допустить нельзя – времена и без того неспокойные. Потому пристальное внимание ответственных органов на поведение осужденных в ходе отбывания наказания, причины этого наказания, личные характеристики. И хоть пример крайней на данный момент амнистии можно назвать положительным (под нее попало порядка 5,5 тысячи человек, вновь совершили преступления всего четыре), стремиться всегда нужно к лучшему показателю. А здесь важна занятость. К слову, не только освобожденных. Тунеядство – одна из причин, которая толкает на преступление, как неоднократно подчеркивал глава государства.
Лукашенко: «Если даже мы идем на амнистию, помиловали человека, он обязательно должен работать».