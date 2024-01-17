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Амнистия 2024-го как шанс на новую жизнь – как осуждённых ставят на путь исправления?

17 января 2024 18:52
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По поручению Президента Беларуси МВД готовит закон об амнистии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее приурочат к 80-й годовщине освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Эта тема обсуждалась на недавнем совещании у главы государства. Тогда Александр Лукашенко подчеркнул: деятельность государственных органов, общественных институтов должна строиться на принципе справедливости.

Понятно, что именно руководствуясь законами наказание выносит суд. В колонии попадают и несовершеннолетние, и женщины. Кому-то из них достаточно и минуты лишения свободы, чтобы осознать преступность своих деяний. Съемочная группа СТВ 17 января побывала сразу в нескольких колониях, которые посетила заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс. Там тоже обсуждают тему амнистии.

Юлия Мычка продолжит.

Амнистия 2024-го как шанс на новую жизнь – как осуждённых ставят на путь исправления?-1

Свой первый год жизни Макс проводит в женской колонии. Когда его мама попала в эти стены, то даже не подозревала о беременности. 2021 год для женщины был сплошной черной полосой. Смерть отца и брата полностью выбили из колеи. «Доброжелатели» помогли ей утопить горе в наркотиках.

Амнистия 2024-го как шанс на новую жизнь – как осуждённых ставят на путь исправления?-4

Лидия, осужденная Гомельской исправительной колонии № 4:
Потребление и якобы распространение, но я не распространяла. Просто задерживали, и со мной рядом был молодой человек, у которого при себе были наркотики. Ну и я вроде как подельник. Еще мне 7 лет. Но на самом деле верю в чудо. Очень хочется каких-то изменений, пораньше оказаться дома, потому что дома меня ждут еще двое сыновей, у меня три сына.

Слова Президента о предстоящей амнистии дали надежду многим. Среди них женщины с детьми и несовершеннолетние осужденные. Исправительная колония № 4 в Гомеле – единственная в стране, где матерям разрешают жить вместе со своими малышами и воспитывать их до трех лет. Там же, кто лишился свободы, так и не окончив школу, предлагают продолжить образование, а также получить профессию швеи или парикмахера. Словом, созданы условия, чтобы стать на путь исправления, а потом интегрироваться в общество.

Амнистия 2024-го как шанс на новую жизнь – как осуждённых ставят на путь исправления?-7

Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Мы встречаемся с осужденными, общаемся с ними, задаем вопросы, присматриваемся к тому, как они отбывают наказание, какие условия отбывания наказания, как устроен их быт, их интегрирование в работу, что касается женщин, как происходит процесс учебы у несовершеннолетних, как ведется индивидуальная профилактическая работа с ними. И всего ли достаточно, чтобы сказать, что они действительно готовы дальше интегрироваться в нашу обычную жизнь и быть законопослушными гражданами.

Амнистия 2024-го как шанс на новую жизнь – как осуждённых ставят на путь исправления?-10

Для подавляющего числа несовершеннолетних девушек здесь наказание связано с распространением психотропов. Есть и те, кто сам употреблял запрещенные вещества. В реабилитационном центре с ними работают психологи, помогая избавиться от зависимости. Впереди у них целая жизнь, и несмотря на внушительные сроки заключения, они уже строят планы на будущее.

Амнистия 2024-го как шанс на новую жизнь – как осуждённых ставят на путь исправления?-13

Екатерина, осужденная Гомельской исправительной колонии № 4:
Я мечтаю о том, кем я буду работать, какая у меня будет семья. Расписываю полностью каждый свой день. Пересматриваешь все, что ты делал, все свои ценности. Очень надеюсь на скорейшее возвращение домой к своей семье. И я очень счастлива от того, что у нас происходят изменения, что обращают внимание на оступившихся людей, дают им второй шанс.

Амнистия 2024-го как шанс на новую жизнь – как осуждённых ставят на путь исправления?-16

Амнистию как акт милосердия могут позволить себе далеко не все, даже самые демократичные государства. Для Беларуси же амнистия 2024-го будет 18-й по счету. Предварительно под нее попадут порядка 4 тысяч человек, но каждый из этих случаев будут рассматривать отдельно. Индивидуальный подход – это одно из основных требований Президента. Да, мы даем второй шанс тем, кто оступился, но про общую безопасность забывать не стоит. Рецидива допустить нельзя – времена и без того неспокойные. Потому пристальное внимание ответственных органов на поведение осужденных в ходе отбывания наказания, причины этого наказания, личные характеристики. И хоть пример крайней на данный момент амнистии можно назвать положительным (под нее попало порядка 5,5 тысячи человек, вновь совершили преступления всего четыре), стремиться всегда нужно к лучшему показателю. А здесь важна занятость. К слову, не только освобожденных. Тунеядство – одна из причин, которая толкает на преступление, как неоднократно подчеркивал глава государства.

Лукашенко: «Если даже мы идем на амнистию, помиловали человека, он обязательно должен работать».

# Амнистия в Беларуси # общество # Юлия Мычка # Александр Лукашенко # Ольга Чуприс

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