Амнистия 2024-го как шанс на новую жизнь – как осуждённых ставят на путь исправления?

По поручению Президента Беларуси МВД готовит закон об амнистии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее приурочат к 80-й годовщине освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Эта тема обсуждалась на недавнем совещании у главы государства. Тогда Александр Лукашенко подчеркнул: деятельность государственных органов, общественных институтов должна строиться на принципе справедливости. Понятно, что именно руководствуясь законами наказание выносит суд. В колонии попадают и несовершеннолетние, и женщины. Кому-то из них достаточно и минуты лишения свободы, чтобы осознать преступность своих деяний. Съемочная группа СТВ 17 января побывала сразу в нескольких колониях, которые посетила заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс. Там тоже обсуждают тему амнистии. Юлия Мычка продолжит.

Свой первый год жизни Макс проводит в женской колонии. Когда его мама попала в эти стены, то даже не подозревала о беременности. 2021 год для женщины был сплошной черной полосой. Смерть отца и брата полностью выбили из колеи. «Доброжелатели» помогли ей утопить горе в наркотиках.

Лидия, осужденная Гомельской исправительной колонии № 4:

Потребление и якобы распространение, но я не распространяла. Просто задерживали, и со мной рядом был молодой человек, у которого при себе были наркотики. Ну и я вроде как подельник. Еще мне 7 лет. Но на самом деле верю в чудо. Очень хочется каких-то изменений, пораньше оказаться дома, потому что дома меня ждут еще двое сыновей, у меня три сына. Слова Президента о предстоящей амнистии дали надежду многим. Среди них женщины с детьми и несовершеннолетние осужденные. Исправительная колония № 4 в Гомеле – единственная в стране, где матерям разрешают жить вместе со своими малышами и воспитывать их до трех лет. Там же, кто лишился свободы, так и не окончив школу, предлагают продолжить образование, а также получить профессию швеи или парикмахера. Словом, созданы условия, чтобы стать на путь исправления, а потом интегрироваться в общество.

Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Мы встречаемся с осужденными, общаемся с ними, задаем вопросы, присматриваемся к тому, как они отбывают наказание, какие условия отбывания наказания, как устроен их быт, их интегрирование в работу, что касается женщин, как происходит процесс учебы у несовершеннолетних, как ведется индивидуальная профилактическая работа с ними. И всего ли достаточно, чтобы сказать, что они действительно готовы дальше интегрироваться в нашу обычную жизнь и быть законопослушными гражданами.

Для подавляющего числа несовершеннолетних девушек здесь наказание связано с распространением психотропов. Есть и те, кто сам употреблял запрещенные вещества. В реабилитационном центре с ними работают психологи, помогая избавиться от зависимости. Впереди у них целая жизнь, и несмотря на внушительные сроки заключения, они уже строят планы на будущее.

Екатерина, осужденная Гомельской исправительной колонии № 4:

Я мечтаю о том, кем я буду работать, какая у меня будет семья. Расписываю полностью каждый свой день. Пересматриваешь все, что ты делал, все свои ценности. Очень надеюсь на скорейшее возвращение домой к своей семье. И я очень счастлива от того, что у нас происходят изменения, что обращают внимание на оступившихся людей, дают им второй шанс.