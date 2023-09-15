Лукьянов: белорусы – народ конкретный и привык отвечать за свои слова

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

В 2014 году благодаря уникальным, неимоверным усилиям нашего уважаемого Президента Александра Григорьевича Лукашенко была создана площадка, которая позволила заключить Минские соглашения. Демонстративно бывшие европейские руководители ряда стран заявили о том, что это был сознательный обман. А какая договороспособность, а как с людьми-то разговаривать? Мы народ конкретный, и мы привыкли отвечать за свои слова. А как нам добиться взаимопонимания, когда эти мосты разрушены? И это задача не белорусов или русских, это задача западных элит и граждан этих стран. Обеспечьте наличие такого руководства, которое будет достойно, договороспобно, а не какие-то вершилы-обманщики. Поэтому мы говорим про международное право, про Клайпеду, под которую мы основали инфраструктуру, подвели необходимые ресурсы для того, чтобы реализовывать свои товары: калийные удобрения, машиностроительную технику и так далее.

Что мы в итоге получаем? В 2020 году полная парализация международного права. В результате портовые мощности падают. Сейчас там, в Клайпеде, непонятно, есть ли там какие-то отгрузки и чего это отгрузки. В основном, наверное, только привозят и осваивают европейцы рынок: латышский, литовский и польский. Сотни безработных. Мы, по сути дела, успешно, благодаря ритмичной работе нашего правительства, Республики Беларусь, все эти направления – успешно реализовываем товары. А что пожинают наши прибалтийские соседи? Они пожинают растущий и углубляющийся политический кризис, виной которому абсолютно безграмотная политика руководителей. Но это всему рано или поздно придет конец.

Григорий Азаренок, СТВ:

Абсолютно согласен. А выстоят те народы и те государства, которые стоят на правде. А на правде, стоит, конечно же, Республика Беларусь.

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