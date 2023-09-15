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Детский сад и медицинскую амбулаторию открыли в столичном микрорайоне Сокол

15 сентября 2023 19:01
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Новости Беларуси. Знаковый государственный праздник с подарками. В преддверии Дня народного единства в столичном микрорайоне Сокол открыли сразу два долгожданных объекта: детский сад и медицинскую амбулаторию. Новые здания оборудованы по последнему слову техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подробнее – наш корреспондент Дарья Седун.

Многодетная мама Алеся Сергеенкова переехала в Сокол год назад. В новый детский сад отправляет сразу двух своих малышей: старшую Софию и младшего Илью.

Детский сад и медицинскую амбулаторию открыли в столичном микрорайоне Сокол-1

Алеся Сергеенкова:
Ребята, мы прошлись, посмотрели, они в восторге от сада. Большой, красивый, площадки очень красивые, много оборудования. Это сказка просто, а не сад.

Детский сад и медицинскую амбулаторию открыли в столичном микрорайоне Сокол-4

Совсем скоро новый детский сад встретит больше 200 самых маленьких минчан. Для них все сделали интересным и безопасным. Компьютерная игровая, просторный музыкальный зал.

Детский сад и медицинскую амбулаторию открыли в столичном микрорайоне Сокол-7

Дарья Седун, корреспондент:
Яркие и уютные интерьеры в группах, современные игрушки все с акцентом на интерактив! А еще в этом саду сделали упор на изучение белорусской культуры.

Так, из 12 групп сразу две будут вести обучение на белорусском языке – «Васильки» и «Бусляняты»

Детский сад и медицинскую амбулаторию открыли в столичном микрорайоне Сокол-10

Татьяна Башаранкова, воспитатель детского сада № 583:
Усе дзеці з цікавасцю ставяцца да мовы, з пашанай. Яны хочуць яе вывучаць. Для гэтага ў нас створаны ўсе ўмовы – вельмі шырокі дыдактычны матэрыял, розныя куткі: тэатральны куток, патрыятычны. Я думаю, што дзецям будзе вельмі цікава ў такіх умовах вывучаць нашу родную беларускую мову.

Большое внимание спортивному развитию малышей. Во дворе большая зона для подвижных игр и целая россыпь игровых комплексов. Внутри – гимнастический зал, тренажеры и бассейн.

Детский сад и медицинскую амбулаторию открыли в столичном микрорайоне Сокол-13

Анастасия Липень, тренер по плаванию детского сада № 583:
Здоровье у нас на первом месте. Любим плавать?
– Да!
– Это замечательно.

Детский сад и медицинскую амбулаторию открыли в столичном микрорайоне Сокол-16

Елена Целищева, заведующая детского сада № 583:
Хочу отметить этот центр познавательного развития, где находится интерактивное оборудование – это интерактивная песочница, интерактивные столы. Также у нас имеется компьютерный класс. Конечно, в перспективе и открытие специальных групп.

Детский сад и медицинскую амбулаторию открыли в столичном микрорайоне Сокол-19

Следующая праздничная локация – обновленная амбулатория. Это объект жители микрорайона ждали давно: раньше, чтобы попасть на прием к узким специалистам, приходилось выбираться в центр. Теперь квалифицированная помощь в шаговой доступности.

Детский сад и медицинскую амбулаторию открыли в столичном микрорайоне Сокол-22

Полина Зеленкевич:
Не у всех есть личный транспорт, вы же понимаете, да? Не всегда есть возможность. Поэтому, конечно, мы будем рады надеяться на то, что специалисты узкие хотя бы просто здесь появятся, что они захотят здесь работать. Мы будем к ним приходить: и с детьми, и сами.

Детский сад и медицинскую амбулаторию открыли в столичном микрорайоне Сокол-25

Первое, на что обращает внимание пациент, – широкие холлы, просторные кабинеты. Если раньше медики ютились на 500 квадратных метрах, то сейчас занимают порядка четырех тысяч. Еще одно достоинство отделения – разделение взрослого и детского потоков пациентов.

Детский сад и медицинскую амбулаторию открыли в столичном микрорайоне Сокол-28

Ирина Пашуто, главный врач 3-й центральной районной клинической поликлиники Октябрьского района:
Кабинеты врачей-специалистов оснащены современнейшим медицинским оборудованием. Это кабинет врача-офтальмолога, врача-оториноларинголога. Прекрасные кабинеты хирургического блока с двумя операционными: чистой и гнойной. Кабинет врача-гинеколога, два стоматологических кабинета, в которых оказывают помощь и взрослому населению, и детям.

Детский сад и медицинскую амбулаторию открыли в столичном микрорайоне Сокол-31

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Развитие такой модели небольших поликлиник для Минска, мы об этом сегодня говорили, наверное, это как раз ответ на запрос, о чем говорил наш Президент, доступность медицинской помощи – это в том числе запрос на социальную справедливость.

Сегодня в Соколе живет около восьми тысяч человек, в перспективе эта цифра увеличится практически вдвое. Так что на этом развитие микрорайона не остановится.

Детский сад и медицинскую амбулаторию открыли в столичном микрорайоне Сокол-34

Геннадий Люботынский, глава администрации Октябрьского района:
На сегодня находится в стадии проектирования новая школа современная. Приятной изюминкой в этой школе будет наличие серьезного спортивного ядра с бассейном.

И хотя работы впереди немало, государственный праздник микрорайон встречает при параде и с улыбками.

# Социальная инфраструктура # общество # Дарья Седун # Дмитрий Пиневич # Ирина Пашуто # Геннадий Люботынский # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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