Белкоопсоюз и 6 областных организаций участвуют в спартакиаде кооператоров накануне Дня народного единства

Новости Беларуси. Спорт объединяет! Центральная арена Гродненского областного центра олимпийского резерва 15 сентября собрала более 150 кооператоров со всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь организовали 31-ю национальную спартакиаду работников этой отрасли. Как оказалось, в белорусской кооперации немало талантливых атлетов. В борьбе за пальму первенства шесть областных организаций и Белкоопсоюз. Блестящие результаты участники сегодня демонстрировали в многоборье, настольном теннисе, дартсе, шахматах, шашках и волейболе. Побеждает сплоченность и дружеский настрой. Ведь финальные соревнования проходят в преддверии важного для нашей страны праздника – Дня народного единства.

Леонид Янкович, председатель правления Брестского облпотребсоюза:

Прошла перезарядка, скажем так. Отложили все балансы, отчеты и сегодня настроены на спортивный дух. Для того, чтобы потом, сплотившись, спортивные результаты превратились в наши трудовые успехи.

Виктор Королев, заместитель председателя правления Белкоопсоюза:

Мы нашу спартакиаду проводим в преддверии молодого, но очень важного государственного праздника – Дня народного единства. Поэтому это праздник объединяет всех наших людей, белорусов, которые любят Родину, гордятся историей и традициями своей страны и, конечно, живут в мире и согласии. И наш многотысячный коллектив работает именно на благо потребкооперации и процветание нашей страны.