Праздничный концерт ко Дню народного единства прошёл в Минском городском дворце культуры

Новости Беларуси. День народного единства 15 сентября стал темой для обсуждения у столичной молодежи. Актив города собрал праздничный концерт в Минском городском дворце культуры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На сцене выступили артисты и коллективы со всех регионов страны. Каждая область подготовила свои уникальные номера – это хореографические и вокальные выступления. Все они были пронизаны патриотизмом и любовью к Родине. Кроме того, зрителям напомнили историю нашей культуры и о том, в каких условиях она формировалась.

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:

Это праздник, который объединяет наш народ, это праздник, который делает нашу страну сильной и независимой. И когда мы собираемся накануне праздника, мы рады видеть друг друга, мы радуемся своим победам и достижениям, потому что мы единый народ. А единый народ – сильный народ.

Павел Лапатинский, первый секретарь Московского районного комитета БРСМ:

День народного единства – это уникальная возможность заявить всему миру, что мы, белорусы, самый мирный народ, который сегодня готов дружить абсолютно с каждым народом, с нашими странами-соседями и созидать во благо нашей родной страны, делать добрые дела, проводить волонтерские, благотворительные акции, трудовые акции – все, что направлено на мирное созидание во благо нашей родной Беларуси.