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Праздничный концерт ко Дню народного единства прошёл в Минском городском дворце культуры

15 сентября 2023 19:01
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Новости Беларуси. День народного единства 15 сентября стал темой для обсуждения у столичной молодежи. Актив города собрал праздничный концерт в Минском городском дворце культуры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Праздничный концерт ко Дню народного единства прошёл в Минском городском дворце культуры-1

На сцене выступили артисты и коллективы со всех регионов страны. Каждая область подготовила свои уникальные номера – это хореографические и вокальные выступления. Все они были пронизаны патриотизмом и любовью к Родине. Кроме того, зрителям напомнили историю нашей культуры и о том, в каких условиях она формировалась.

Праздничный концерт ко Дню народного единства прошёл в Минском городском дворце культуры-4

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:
Это праздник, который объединяет наш народ, это праздник, который делает нашу страну сильной и независимой. И когда мы собираемся накануне праздника, мы рады видеть друг друга, мы радуемся своим победам и достижениям, потому что мы единый народ. А единый народ сильный народ.

Праздничный концерт ко Дню народного единства прошёл в Минском городском дворце культуры-7

Павел Лапатинский, первый секретарь Московского районного комитета БРСМ:
День народного единства это уникальная возможность заявить всему миру, что мы, белорусы, самый мирный народ, который сегодня готов дружить абсолютно с каждым народом, с нашими странами-соседями и созидать во благо нашей родной страны, делать добрые дела, проводить волонтерские, благотворительные акции, трудовые акции все, что направлено на мирное созидание во благо нашей родной Беларуси.

Праздничный концерт ко Дню народного единства прошёл в Минском городском дворце культуры-10

Государственный праздник – День народного единства – самый молодой в Беларуси. Наша страна отметит его 17 сентября уже в третий раз.

# День народного единства # общество # Андрей Бугров # Павел Лапатинский # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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