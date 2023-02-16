«Закрой рот и занимайся тем, чем ты всегда занимался». Азарёнок высказался в адрес Рудика

Григорий Азаренок, СТВ:

Сначала либеральный рай, а потом серая, убогая, ублюдочная, подлая Беларусь. Рудик, хренов ты сволочь, ты съезди в Молдавию, например, или в Румынию, или в Грецию, или в Италию, а не в центре Варшавы, где ты там сидишь, на Длуга, 29 с байполом, непотребствами занимаешься. Но мне больше нравится… Они же тупые, они вообще нихрена не понимают. «Открытое общество и его враги» – они сказали: мы здесь «Открытое общество», у нас есть враги. И расскажи про индивидуальные свободы убитой Эшли Бэббитт, которая 4 войны за США воевала, расскажи, усатый дегенерат, про индивидуальную свободу жителям Ирака, которые плевать хотели на ваши свободы и нормально жили при Хусейне, а там сейчас миллион убитых и невольничьи рынки, где вы людей продаете, как скот, про Ливию расскажи, где каждая деревня – это сейчас своя банда, они друг с другом воюют, куда вы приходите, про Украину расскажи, где олигархи поделили все, и две трети бюджета Украины – это долги, разрушена вся страна из-за вас, из-за такой гадости. И вы хотели нашу страну сюда.