«Закрой рот и занимайся тем, чем ты всегда занимался». Азарёнок высказался в адрес Рудика

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим внеплановое интервью с Александром Лукашенко и выясним, откуда в Украине появился нацизм. В гостях политический аналитик Петр Петровский и историк, публицист Евгений Спицын.
Григорий Азаренок, СТВ:
Сначала либеральный рай, а потом серая, убогая, ублюдочная, подлая Беларусь. Рудик, хренов ты сволочь, ты съезди в Молдавию, например, или в Румынию, или в Грецию, или в Италию, а не в центре Варшавы, где ты там сидишь, на Длуга, 29 с байполом, непотребствами занимаешься. Но мне больше нравится… Они же тупые, они вообще нихрена не понимают. «Открытое общество и его враги» – они сказали: мы здесь «Открытое общество», у нас есть враги. И расскажи про индивидуальные свободы убитой Эшли Бэббитт, которая 4 войны за США воевала, расскажи, усатый дегенерат, про индивидуальную свободу жителям Ирака, которые плевать хотели на ваши свободы и нормально жили при Хусейне, а там сейчас миллион убитых и невольничьи рынки, где вы людей продаете, как скот, про Ливию расскажи, где каждая деревня – это сейчас своя банда, они друг с другом воюют, куда вы приходите, про Украину расскажи, где олигархи поделили все, и две трети бюджета Украины – это долги, разрушена вся страна из-за вас, из-за такой гадости. И вы хотели нашу страну сюда.
Григорий Азаренок:
И мне понравилось про гарантию безопасности. Киреев, член украинского правительства, убитый, и ваши мерзкие, подлые СМИ признают, что его убили СБУ, внесудебная расправа, ошиблись, здрадником не оказался. Вас уже совсем не смущает внесудебная расправа? Какая ценность свободы и безопасности? Закрой рот и занимайся тем, чем ты всегда занимался.
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