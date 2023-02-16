От 100 долларов и заканчивая большими суммами. Сколько можно заработать на фрилансе?

Удаленная работа – осознанный выбор многих людей и компаний. Два года пандемии коронавируса сделали свое дело, но фриланс до сих пор вызывает у многих смешанные чувства. С одной стороны, это радость от свободы выбора проектов, заказчиков и географической точки, с другой – страх из-за нестабильности и нефиксированного дохода. О том, кому подходит удаленка и можно ли хорошо заработать, не выходя из дома, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Согласитесь, фриланс – это довольно-таки рискованно. Ольга, сколько на этом вообще можно заработать? Есть какой-то потолок или, например, вообще от чего начинается эта стоимость того, сколько ты можешь получить?

Ольга Дулевич, HR-эксперт, бизнес-коуч:

Потолок условный. Вы можете зарабатывать больше, но если заплатите налоги и отчисления, свои расходы на доходы пересчитаете… Юлия Самусенко:

Потом уже думаешь: в принципе, работа на начальника была не такой плохой. Ольга Дулевич:

Не такой плохой, более стабильной, еще кофеек и печеньки в офисе. Поэтому, если говорить о фрилансе, мы можем начинать от 100 долларов и заканчивать большими суммами. Опять-таки, эти суммы все условны. Для кого-то доход в офисе будет больше нежели на фрилансе при том, что на расчетный счет денег поступит больше. Нужно понимать, на что вы тратите деньги, когда работаете на фрилансе. Для кого-то это траты большие на программное обеспечение, плюс на поддержку его – ежемесячная подписка. Для кого-то на технику, если это фотоаппарат, камера, свет тоже.