Фрилансер выполнил работу, а заказчик не оплатил. Как восстановить справедливость?
Удаленная работа – осознанный выбор многих людей и компаний. Два года пандемии коронавируса сделали свое дело, но фриланс до сих пор вызывает у многих смешанные чувства. С одной стороны, это радость от свободы выбора проектов, заказчиков и географической точки, с другой – страх из-за нестабильности и нефиксированного дохода. О том, кому подходит удаленка и можно ли хорошо заработать, не выходя из дома, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Разные заказчики бывают. Что делать, если фрилансер все-таки выполнил свою работу, а заказчик не оплатил?
Инна Назарчик, юрист, руководитель системы менеджмента качества медицинского учреждения:
Как правило, тут будет зависеть ситуация, развитие событий от того, где находятся обе стороны.
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Давайте рассматривать на территории Беларуси, допустим.
Инна Назарчик:
Если на территории Беларуси, то у нас есть государственные органы, которые отвечают за регулирование подобного рода споров. Конечно же, это комиссия будет по трудовым спорам.
Юлия Самусенко:
Если не было договора никакого, документального подтверждения?
Алеся Лакина:
Тогда сам виноват.
Инна Назарчик:
Совершенно верно. К сожалению, да.
Юлия Самусенко:
Ничем не докажешь, получается?
Инна Назарчик:
Опять же, в комиссию вы уже вряд ли сможете обратиться. В ходе судебного заседания гражданского делопроизводства, подкрепившись определенными свидетельствами – фото-, видеосъемка, переговоры какие-то. Какие-то должны быть свидетельства, не только документальные, но и визуал какой-то должен быть. Можно пойти в суд, если сказать по-простому, и в ходе гражданского делопроизводства попытаться восстановить справедливость.
Алеся Лакина:
Инна, но все-таки, если нет договора, то и фрилансер нарушил закон. Он с этого заказчика не хотел платить налоги.
Инна Назарчик:
В случае, если он получил определенные финансовые средства и не внес обязательные взносы, конечно же, фрилансер нарушил закон. В случае, если он этих финансовых средств не получил… Откуда мы знаем, может быть, фрилансер был оформлен как индивидуальный предприниматель – вполне себе, почему нет? Он собирался уплатить данные средства, но, к сожалению, работодатель, обратная сторона, не произвел оплату его труда.
От 100 долларов и заканчивая большими суммами. Сколько можно заработать на фрилансе – подробнее здесь.
Подписывайтесь на нас в Telegram!