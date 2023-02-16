Фрилансер выполнил работу, а заказчик не оплатил. Как восстановить справедливость?

Удаленная работа – осознанный выбор многих людей и компаний. Два года пандемии коронавируса сделали свое дело, но фриланс до сих пор вызывает у многих смешанные чувства. С одной стороны, это радость от свободы выбора проектов, заказчиков и географической точки, с другой – страх из-за нестабильности и нефиксированного дохода. О том, кому подходит удаленка и можно ли хорошо заработать, не выходя из дома, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Разные заказчики бывают. Что делать, если фрилансер все-таки выполнил свою работу, а заказчик не оплатил?

Инна Назарчик, юрист, руководитель системы менеджмента качества медицинского учреждения:

Как правило, тут будет зависеть ситуация, развитие событий от того, где находятся обе стороны. Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Давайте рассматривать на территории Беларуси, допустим. Инна Назарчик:

Если на территории Беларуси, то у нас есть государственные органы, которые отвечают за регулирование подобного рода споров. Конечно же, это комиссия будет по трудовым спорам. Юлия Самусенко:

Если не было договора никакого, документального подтверждения? Алеся Лакина:

Тогда сам виноват. Инна Назарчик:

Совершенно верно. К сожалению, да.