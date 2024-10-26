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Лукашенко: американцы и европейцы хотят мира больше, чем сам Зеленский

26 октября 2024 13:12
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Президент ответил на вопрос журналиста НТВ об урегулировании украинского кризиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 

Лукашенко: американцы и европейцы хотят мира больше, чем сам Зеленский-2

Остановить удары по энергетике ради начала переговоров о мире. А что вообще происходит? Вы можете нам рассказать и объяснить?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
То, что происходит, вы хорошо знаете. Могу только поделиться с вами одним своим соображением. У нас с вами нарратив выработался, который воспринят, не воспринят во всем мире, что мир в Украине зависит от Штатов и Европы. Захотят они, будет мир. Не захотят, не будет. В последнее время, с моей точки зрения, ситуация поменялась. Поменялась в том плане, что американцы, видя ситуацию на фронте и в Курской области, и особенно европейцы, мира хотят больше, чем сам Зеленский. Больше всего сейчас упирается Зеленский.

Президент – журналисту ВВС: я никогда не говорил, что Беларусь заинтересована в ухудшении отношений с Западом. Подробности.

На фронте тем временем налицо адаптация российской армии к новым методам украинских военных. В Курскую область ВСУ вошли группами, Александр Лукашенко назвал это партизанскими методами. Тем не менее Россия подстроилась, о чем свидетельствуют отвоеванные территории курского региона.

# Интервью Александра Лукашенко

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