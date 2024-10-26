Лукашенко об участии Северной Кореи в СВО: это вброс, чтобы получить повод для каких-то действий

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Они сначала пусть покажут северокорейских военных на линии соприкосновений. Пусть покажут северокорейских военных (а там же аж почти 20 тысяч), где они воюют, против кого они воюют. Еще пока никто не показал, тем более северокорейцы заявили, что это беспочвенное обвинение, вы в курсе дела, наверное. Если бы так было, я не думаю, что руководство Северной Кореи прятало бы эти вопросы. Они уже достали корейцев настолько, что они не прятали бы эти проблемы. Поэтому я в это не верю. Данных у меня о том, что Северная Корея воюет в Украине, нет. И думаю, что России это не нужно. Во-первых, это может быть эскалацией конфликта. Коль России помогают другие страны, значит, мы введем в бой натовские контингенты, чтобы все-таки добить Россию, как они планировали. Поэтому думаю, что это вброс определенный для того, чтобы получить повод для каких-то действий, возможно, ввода своих подразделений или разрешения дальнобойными орудиями бить по территории России.

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