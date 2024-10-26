Лукашенко: у нас с Украиной нормальные контакты, мы можем передать им любой сигнал
Есть хорошая фраза – сказал, как отрезал. Именно так можно охарактеризовать тезисы нашего Президента из многочисленных интервью. К слову, на полях саммита БРИКС их было особенно много. И теперь цитируемость главы белорусского государства бьет рекорды в отечественных и зарубежных СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На фронте тем временем налицо адаптация российской армии к новым методам украинских военных. В Курскую область ВСУ вошли группами, Александр Лукашенко назвал это партизанскими методами. Тем не менее Россия подстроилась, о чем свидетельствуют отвоеванные территории Курского региона. Как отметил глава нашего государства, освободить его полностью прогнозируют к концу декабря. Что касается потерь – у Киева они серьезнее в разы. Однако Владимир Зеленский продолжает турне по миру с эфемерным «планом победы», что больше напоминает лозунг, отметил Александр Лукашенко и акцентировал: единственная возможность воцарения мира – переговоры.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
То, что подключились китайцы и Бразилия, – они не соперники России. Но они хотят мирного урегулирования. Это я знаю точно, знаю давно. И я поддерживаю само включение в этот процесс китайцев и бразильцев.
Речь, насколько я понимаю, идет о разграничении, точнее, о корейском сценарии? Когда война останавливается по линии фронта.
Александр Лукашенко:
Это очень важный вопрос. Мы делаем ошибку, когда именно так рассуждаем. Вопросы разграничения или дальнейших военных действий, или прекращение войны, отвод одних и других от линии соприкосновения, с моей точки зрения, эти вопросы должны решаться за столом переговоров. Только за столом переговоров. Самое главное сейчас – усадить всех за стол переговоров.
Несмотря на агрессивные заявления в адрес Беларуси, которые отчасти являются игрой на публику, коллективный Запад идет на контакт. Журналист НТВ поинтересовался, как в этом отношении обстоят дела с Украиной.
Вы недавно говорили, что у вас западные контакты были какие-то. А у вас есть с Украиной хоть какие-то контакты?
Александр Лукашенко:
Конечно. Уже сегодня я об этом могу сказать. Вы, наверное, слышите и на НТВ читаете строчку внизу, не вникая в то, что «при посредничестве ОАЭ, еще кого-то произошел обмен телами пленных, военнопленных». Это все происходит на нашей территории, это все происходит нашими руками. И тела погибших. Недавно большое количество обменяли, а также произошел обмен военнопленными. И дальше, если россияне этого захотят, (украинцы хотят) мы дальше будем способствовать этому процессу. У украинской стороны, я про россиян уже не говорю, у украинской стороны нет отторжения к тому, что они будут работать с нами и практически на нашей территории. Мы эту гуманитарную миссию выполняем, будем выполнять в том числе и по детям. У нас нормальные с ними контакты, мы можем передать им любой сигнал. Если у них есть вопросы, они могут вопросы задать нам и через нас передать какие-то вопросы РФ, прежде всего военным. Если такие вопросы есть, мы передаем сразу.
Украинская повестка на саммите в Казани обсуждалась достаточно широко. Общий посыл, который можно выделить из множества голосов, – боевые действия необходимо остановить, время переходить к мирным переговорам. Пересматривать свое отношение к конфликту начинает даже коллективный Запад. Как отметил Александр Лукашенко, в скором будущем западные политики могут начать подталкивать киевский режим к дипломатическому урегулированию вопроса. Но, похоже, ценность мира потеряла для украинского лидера всякий смысл. И отказ от встречи с генсеком ООН из-за его участия в саммите БРИКС в Казани – одно из подтверждений.
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