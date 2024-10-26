Лукашенко: у нас с Украиной нормальные контакты, мы можем передать им любой сигнал

Есть хорошая фраза – сказал, как отрезал. Именно так можно охарактеризовать тезисы нашего Президента из многочисленных интервью. К слову, на полях саммита БРИКС их было особенно много. И теперь цитируемость главы белорусского государства бьет рекорды в отечественных и зарубежных СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На фронте тем временем налицо адаптация российской армии к новым методам украинских военных. В Курскую область ВСУ вошли группами, Александр Лукашенко назвал это партизанскими методами. Тем не менее Россия подстроилась, о чем свидетельствуют отвоеванные территории Курского региона. Как отметил глава нашего государства, освободить его полностью прогнозируют к концу декабря. Что касается потерь – у Киева они серьезнее в разы. Однако Владимир Зеленский продолжает турне по миру с эфемерным «планом победы», что больше напоминает лозунг, отметил Александр Лукашенко и акцентировал: единственная возможность воцарения мира – переговоры. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

То, что подключились китайцы и Бразилия, – они не соперники России. Но они хотят мирного урегулирования. Это я знаю точно, знаю давно. И я поддерживаю само включение в этот процесс китайцев и бразильцев.

Речь, насколько я понимаю, идет о разграничении, точнее, о корейском сценарии? Когда война останавливается по линии фронта. Александр Лукашенко:

Это очень важный вопрос. Мы делаем ошибку, когда именно так рассуждаем. Вопросы разграничения или дальнейших военных действий, или прекращение войны, отвод одних и других от линии соприкосновения, с моей точки зрения, эти вопросы должны решаться за столом переговоров. Только за столом переговоров. Самое главное сейчас – усадить всех за стол переговоров.

Несмотря на агрессивные заявления в адрес Беларуси, которые отчасти являются игрой на публику, коллективный Запад идет на контакт. Журналист НТВ поинтересовался, как в этом отношении обстоят дела с Украиной.