Сенаторы рассмотрели более 3500 обращений за апрель-сентябрь 2024-го – с какими вопросами приходят чаще всего?
Работа с людьми всегда была, есть и остается в приоритете. Положительно зарекомендовали себя и единые дни приема граждан членами Совета Республики. Они уже успели пройти в Гомельской и Гродненской областях. На этой неделе эстафету приняла Могилевская.
Что волнует людей и какие вопросы звучали чаще всего, смотрите в программе «Сенат».
Центральным мероприятием рабочей недели сенаторов стал единый день приема граждан в Могилевской области. Следует отметить, что работа Совета Республики осуществляется под девизом «Нет вопросов не наших, все, что волнует людей, – это ответственность парламентариев». Поэтому жители Могилевщины обращались к сенаторам по вопросам жилищно-коммунальной сферы, здравоохранения, землеустройства и землепользования.
К слову, единый день приема граждан в регионах будет проходить ежемесячно. Следует отметить также, что за апрель-сентябрь 2024 года членами Совета Республики проведен 371 личный прием, 170 прямых телефонных линий, около 800 встреч с населением и трудовыми коллективами. Рассмотрено свыше 3 500 обращений.
К Наталье Кочановой, помимо жителей Бобруйска, традиционно записались заявители из других регионов страны. Поднимались вопросы, касающиеся земельно-имущественных отношений, передачи дома на баланс ЖКХ и другие. Так, многодетная семья обратилась за помощью в выделении земельного участка под строительство дома. Житель Кобрина просил разобраться в возврате денежных средств за неоказанную услугу по созданию сайта. Каждое обращение взято на контроль.
Транспорта у нас не было шесть часов, с половины одиннадцатого до половины пятого. И в это время, конечно, кому-то надо ехать в город по каким-то вопросам, какие-то проблемы решать. Ну и так получилось, что эта проблема уже решена, что автобус ходит, помогают члены Совета Республики. Конечно, это эффективно. Почему и я обратилась, и люди присоединились, потому что слышим по телевизору, что это эффективно решается.
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