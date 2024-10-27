Сенаторы рассмотрели более 3500 обращений за апрель-сентябрь 2024-го – с какими вопросами приходят чаще всего?

Что волнует людей и какие вопросы звучали чаще всего, смотрите в программе «Сенат».

Работа с людьми всегда была, есть и остается в приоритете. Положительно зарекомендовали себя и единые дни приема граждан членами Совета Республики. Они уже успели пройти в Гомельской и Гродненской областях. На этой неделе эстафету приняла Могилевская.

Центральным мероприятием рабочей недели сенаторов стал единый день приема граждан в Могилевской области. Следует отметить, что работа Совета Республики осуществляется под девизом «Нет вопросов не наших, все, что волнует людей, – это ответственность парламентариев». Поэтому жители Могилевщины обращались к сенаторам по вопросам жилищно-коммунальной сферы, здравоохранения, землеустройства и землепользования.

К слову, единый день приема граждан в регионах будет проходить ежемесячно. Следует отметить также, что за апрель-сентябрь 2024 года членами Совета Республики проведен 371 личный прием, 170 прямых телефонных линий, около 800 встреч с населением и трудовыми коллективами. Рассмотрено свыше 3 500 обращений.