Православный храм появится в многофункциональном комплексе «Минск Мир»

Православный храм в честь святителя Саввы I Сербского появится в новом микрорайоне «Минск Мир». Это один из самых почитаемых православных святых, который жил на рубеже XII и XIII веков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На месте будущей церкви заложили памятную капсулу. Участие в церемонии приняла делегация из Сербии, а также духовенство двух стран. Храм планируют возвести в ближайшие два года. Образцом станет апостольский собор Печской патриархии. Церковь станет не только местом притяжения сербов, живущих в нашей стране, но и очередным свидетельством нерушимой дружбы двух народов.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

У нас экономические связи, политические, культурные, крепкие, хорошие, а духовные связи, они скрепляют, они свыше цементируют все. И можно сказать, что они устанавливаются свыше. И благодать Святого Духа, она дает вот эту силу, наполненность наших отношений братских, сербского и белорусского народа.