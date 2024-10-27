Русый: социальная политика у нас в стране поднята главой государства на серьёзную высоту

К Михаилу Русому, который принимал в Дрибинском райисполкоме, пришли с проблемами не только жители района, но и заявители из Могилева и Бобруйска. Вопросы касались ЖКХ, семейных отношений, ведения и развития частного бизнеса и другие. Председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству тщательно разобрался в каждой ситуации и взял исполнение обращений на контроль.

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:

Изначально социальная политика, защита прав, обязанностей граждан, и социальная, и моральная, и судебная у нас в стране главой государства поднята на довольно серьезную высоту, и люди верят власти. И почему они идут? Потому что иногда вот по таким вопросам, которые, казалось бы, внутренние ваши, но люди все равно идут за советом. Это хорошо, потому что мы иногда, принимая, видим, какие вопросы надо где-то подшлифовать в законодательстве. С другой стороны, мы видим тот срез социальных проблем, на которые надо обратить внимание. Поэтому разные вопросы, разные подходы, и люди идут. Это доверие власти. Это дорогого стоит. Поэтому и сегодняшний прием разнообразный, по разным направлениям. А в целом мне нравится такой подход. Предприниматель, который пришел, ему на первом этапе решили, но он уже создал довольно серьезные рабочие места, более 150 человек работают, это уже организация хорошая.

Он в этот вопрос ставит два подхода, что могу и вижу возможности организовать производство строительных материалов, надо упростить вопрос по передаче карьеров. Это один из элементов развития. Один регион – один инвестиционный проект. Он организует производство бордюра, плитки, бетонных изделий, которые крайне необходимы людям. Не махины, которые нам надо на крупные фермы, а человек строится. Ему надо столбики на забор, ему надо плиточка тротуарная, бордюрная. А он будет здесь – это и Горки, и Дрибин будут задействованы в этом процессе. И он знает, как это делать. Вопрос довольно социальный. Самое плохое, когда не принимаем решение. Надо решение принимать.