«Много-мало – вопрос вкуса». Лукашенко о проблемах внутри БРИКС

За два дня работы на саммите БРИКС Александр Лукашенко дал шесть интервью. С камерами за главой белорусского государства охотились буквально в коридорах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хочется сначала про БРИКС спросить. Ваш министр иностранных дел сказал что БРИКС для Беларуси – это мечта. Хочется понять, почему вы до сих пор не там?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Во-первых, мы уже там. Согласно процедуре мы стали фактически членами-партнерами. И эта ступень для всех сейчас обязательная. Что касается мечты, наша мечта в том, чтобы БРИКС стала мечтой для многих государств. Вы видите не хуже меня, что в самой организации есть проблемы. Много-мало – вопрос вкуса, но проблемы есть.

Даже между ведущими государствами, основателями этой организации. Второе, если внимательно анализировать сегодняшние выступления – я только могу исключить Россию, она не входит в пул государств, которые говорят больше о своих проблемах – Россия очень серьезные предложила мероприятия общего характера. Это касается не только России, но и остальных. Допустим, новую платежную систему. Вместо SWIFT. Даже не вместо, пусть будет резервная, параллельная система.

Пока еще я не могу сказать что это разумное предложение России поддержано, как и другие. О чем это говорит? Что даже страны-основатели и кто стали постоянными членами БРИКС сегодня исходят из того, насколько это меня будет касаться. Каждый видит там себя, а организация – для того чтобы видеть общие проблемы.

Касательно статуса партнера БРИКС, который является обязательным условием вступления в клуб, Президент высказал опасения: не последует ли объединение примеру других международных организаций. В качестве примера Александр Лукашенко привел ситуацию с Турцией единственное государство – член НАТО, которое заинтересовано в развитии принципов многосторонности. Как отметил белорусский лидер, запрос глобального большинства на многополярность – это и есть объективная причина создания и существования БРИКС.