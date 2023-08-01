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Лукашенко в хозяйстве Брестской области: «Если нет технологии, то, наверное, и сеять не надо?»

01 августа 2023 10:39
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Новости Беларуси. Президент инспектирует работу аграриев приграничья. Как и анонсировал ранее, Александр Лукашенко с рабочим визитом – в западных регионах страны. В программе рабочей поездки в Брестскую область крупнейший в регионе агрохолдинг «Беловежский», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко в хозяйстве Брестской области: «Если нет технологии, то, наверное, и сеять не надо?»-1

Такое название хозяйство получило из-за непосредственной близости к Беловежской пуще. Ну а само предприятие на слуху далеко за пределами Каменецкого района и Беларуси.

Лукашенко в хозяйстве Брестской области: «Если нет технологии, то, наверное, и сеять не надо?»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Такое впечатление, что половину ты уже убрал.

Через день дождь. А значит, еще несколько часов надо ждать, когда колос подсохнет. Несмотря на такие испытания, репутация региона не подмочена. В Брестской области убрано 40 % площадей при средней урожайности 40 центнеров с круга. Валовой сбор рапса уже достиг прошлого года. Рассчитывают собрать 225 тысяч тонн. Впрочем, на здешних землях уже стало традицией ставить рекорды по урожайности рапса.

Лукашенко в хозяйстве Брестской области: «Если нет технологии, то, наверное, и сеять не надо?»-7

Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Там, где есть технологии, вопросов не возникает. Нам надо больше не к культуре, а к технологиям насторожиться.

Александр Лукашенко:
Это плохо, что мы про технологии говорим. Если нет технологии, то, наверное, и сеять не надо? Чего сеять и получать 15 или 20 центнеров зерна? Мы больше тратим, чем получаем.

Александр Дунькович, генеральный директор ОАО «Беловежский»:
Практика присоединенных хозяйств показывает, что в первую очередь нужно положить технологии и жестко требовать исполнения.

Лукашенко в хозяйстве Брестской области: «Если нет технологии, то, наверное, и сеять не надо?»-10

Александр Лукашенко:
То есть отечество твое – это прежде всего технологии?

Александр Дунькович:
Да. Технологии, немножко к этому материальная база. Без этого тоже не обойдешься.

Александр Лукашенко:
Если люди нормально работают, и технологично работают, то таким людям и помогать не грех.

Лукашенко в хозяйстве Брестской области: «Если нет технологии, то, наверное, и сеять не надо?»-13

Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома:
Есть, с которыми только советуешься – в данном случае. Приехали, переговорили, наметили. У него половина «валовки» района фактически.

Александр Лукашенко:
Я в курсе. К этому надо идти. В Брестской области про технологию разговаривать даже нечего. Гродно, Брест, половина Минщины – без технологии никуда.

Президент: «Это жесткое мое требование – посеять ранние культуры в северных районах»

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Александр Дунькович # Юрий Шулейко # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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