Лукашенко в хозяйстве Брестской области: «Если нет технологии, то, наверное, и сеять не надо?»

Новости Беларуси. Президент инспектирует работу аграриев приграничья. Как и анонсировал ранее, Александр Лукашенко с рабочим визитом – в западных регионах страны. В программе рабочей поездки в Брестскую область крупнейший в регионе агрохолдинг «Беловежский», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое название хозяйство получило из-за непосредственной близости к Беловежской пуще. Ну а само предприятие на слуху далеко за пределами Каменецкого района и Беларуси.

Через день дождь. А значит, еще несколько часов надо ждать, когда колос подсохнет. Несмотря на такие испытания, репутация региона не подмочена. В Брестской области убрано 40 % площадей при средней урожайности 40 центнеров с круга. Валовой сбор рапса уже достиг прошлого года. Рассчитывают собрать 225 тысяч тонн. Впрочем, на здешних землях уже стало традицией ставить рекорды по урожайности рапса.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Такое впечатление, что половину ты уже убрал.

Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Там, где есть технологии, вопросов не возникает. Нам надо больше не к культуре, а к технологиям насторожиться.

Александр Лукашенко:

Это плохо, что мы про технологии говорим. Если нет технологии, то, наверное, и сеять не надо? Чего сеять и получать 15 или 20 центнеров зерна? Мы больше тратим, чем получаем.

Александр Дунькович, генеральный директор ОАО «Беловежский»:

Практика присоединенных хозяйств показывает, что в первую очередь нужно положить технологии и жестко требовать исполнения.