Депутаты парламента и представители общественных организации посетили бывшую узницу концлагеря

Предрождественские дни – время милосердия. В Беларуси особое отношение к людям, которые хранят опыт, знания и мудрость, необходимые каждому поколению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они по праву окружены заботой и вниманием. Депутаты парламента, представители общественных организаций и молодежь сегодня пришли в гости к бывшей малолетней узнице концлагеря. Вместе с теплыми словами поздравлений Инесса Кулаго получила практичные подарки. Ну а к празднику в ее квартире произвели ремонт.

Инесса Кулаго, бывшая узница концлагеря: Они мне очень и очень помогли. Обратились в банк, директор пошел нам навстречу и выделили как помощь такую оказали мне. Сергей Анатольевич помог мне, например, сделать ремонт. Я сама выбирала обои. Так как обои светлые мне пришлось и пол, я еще не во всех комнатах сделала, но вот центральная комната, прихожая, коридор в кухню.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Это символичность, что сегодня мы поздравляем с Новым годом, с Колядами и благодарим за все, что делает Инесса Георгиевна Кулаго как женщина, как мать, как человек, который прошел очень непростую жизнь, но сохранила достоинство, сохранила мужество.

Что ж, этот Сочельник напоминает: забота о старшем поколении – не формальность, а часть национальной культуры, души и тепла каждого белоруса.