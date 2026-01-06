МРТ, ЛФК и «умные» тренажёры – в чём уникальность детского реабилитационного центра в Могилёве

В ближайшие пять лет на развитие белорусского здравоохранения планируется направить почти 100 миллиардов рублей. Такой объем финансирования открывает новые возможности для отрасли. К 2030 году в стране должно появиться свыше 80 новых и модернизированных медицинских объектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И первые шаги этой большой программы уже сделаны. В Могилеве открыли уникальный детский реабилитационный центр. Юлия Мычка о том, как меняется медицина на практике.

Этот новый реабилитационный корпус детской больницы – живое воплощение ключевых идей в области здравоохранения: от высоких технологий до доступной помощи. При его проектировании учитывались запросы времени и наработки могилевской педиатрической реабилитации за четверть века. В Могилёве открыли новый корпус физической и реабилитационной медицины для детей.

10 тысяч квадратных метров, два этажа, где нет барьеров для детей с разными возможностями. Это первый в стране проект, где под одной крышей собрали все: от самой точной диагностики до долгой реабилитации. МРТ, исследования нервной системы, лечебная физкультура, бассейн и даже «умные» тренажеры, которые через игру возвращают силу и координацию рук и ног.

Игорь Каско, главный врач Могилевской областной детской больницы:

Наличие структур катамнестического наблюдения и раннего вмешательства позволяет вести детей, рожденных с экстремально низкой массой тела – меньше полутора, меньше одного килограмма – в последующем по жизни до трех, до шести лет. И это позволяет на сегодняшний день отследить судьбу каждого ребенка и своевременно оказать корректирующую помощь, если она потребуется. Логичный шаг – превратить такую передовую клинику в научную базу. Ведь государственная программа «Здоровье нации» делает ставку именно на союз науки, практики и обучения. В планах могилевских врачей открыть здесь клиническую кафедру и развивать медицинскую науку. Для таких амбиций есть серьезные основания. В регионе уже достигнуты одни из самых низких в стране показателей детской заболеваемости и младенческой смертности.

Елена Богдан, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси:

Мне так и хочется сказать «клиническая больница». Значит, наверное, действительно задача на 2026-2027 год – чтобы это учреждение, учреждение в неуниверситетском городе, но, как и еще три учреждения, это взрослые учреждения в Могилеве, тоже стало клиническим. На сегодняшний момент та база, тот персональный кадровый состав, который есть, вполне позволяют это сегодня сделать.

Такие проекты не возникают на пустом месте. За ними – годы планомерной работы и серьезные инвестиции. Система здравоохранения Беларуси продолжает масштабное обновление. Только в 2025 году на строительство и ремонт медицинских объектов в Могилевской области было направлено около 200 миллионов рублей.