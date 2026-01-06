Анна Королёва станет участницей Олимпийских игр 2026 года в Милане

Анна Королева станет участницей Олимпийских игр 2026 года в Милане, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Такое решение было принято тренерским штабом по результатам выступления на многодневной лыжной гонке «Тур де Ски», откуда сегодня вернулась Королева вместе с еще одной сильнейшей соотечественницей Анной Мачехиной.

Главный старт страны по традиции принимают Раубичи. Во второй день соревнований за медали спорили мужчины и женщины в свободном стиле на дистанции 10 км. Основная задача тренеров – посмотреть наработки за прошедший период, прогресс молодежи, а также подготовить спортсменов к предстоящим турнирам. Допуск к международным соревнованиям и Олимпиаде станет большим стимулом для новых побед.

Андрей Коваленко, государственный тренер национальной команды Беларуси по лыжным гонкам:

Это у нас по большому счету начало сезона. Это первый такой большой старт. Следующий старт у нас юниорское первенство и юношеское. То есть зима только начинается. Состояние, ну все по-разному.

Но опять же, те люди, на которых мы рассчитывали, которые уже в Российской Федерации показывали неплохие результаты, они сегодня в числе лидеров. Поэтому для тренеров это еще один из этапов посмотреть, проанализировать, что делаем не так и готовиться дальше. Потому что все главные старты впереди. Впереди у нас Олимпийские игры, на которые отобрала сегодня Аня Королева. И мы ее поздравляем с этим. Второго состава чемпионат Российской Федерации, финал Кубка России. У юниоров это первенство России в Малиновке.

Во вторник у мужчин на старт вышли 24 спортсмена. Равных не было Роману Елетнову из Могилевской области. Его результат – 22 минуты и 31 секунда. В женской гонке участвовали 19 спортсменок. Золото завоевала также представительница Могилевской области Ирина Кравцова. Она преодолела дистанцию за 26 минут и 32 секунды.