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Виктор Ганчаренко стал новым главным тренером национальной сборной Беларуси по футболу

06 января 2026 19:26
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Новым главным тренером сборной Беларуси по футболу стал Виктор Ганчаренко, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Его кандидатуру утвердил исполком федерации. За годы работы он 6 раз выигрывал золото национального чемпионата и стал первым человеком, выведшим белорусские команды в групповой этап главного Еврокубка – Лиги чемпионов. Кроме того, Ганчаренко 11 раз признавался лучшим тренером Беларуси.

Виктор Ганчаренко стал новым главным тренером национальной сборной Беларуси по футболу-1

Виктор Ганчаренко, главный тренер национальной сборной Беларуси по футболу:
Здесь полное понимание, полное доверие есть, но надо понять, что в любом случае это стартовые такие беседы, пока отсутствие игр и отсутствие какого-то результата оно всегда хорошо, потом начинаются уже какие-то моменты, которые всегда есть и будут. Поэтому давайте наберемся терпения, как сказал Евгений Васильевич, то есть надо выстоять как-то в долгую. Это хотя все тренеры всегда говорят, но все всегда зависит от результата.

Ближайшим официальным турниром для сборной Беларуси станет Лига наций. Осенью наша команда сыграет в дивизионе C. Жеребьевка группового этапа пройдет 12 февраля.

# Футбол Беларуси # Футбол

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