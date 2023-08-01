Лукашенко о ЧВК «Вагнер»: хочу оставить этих ребят в Вооруженных Силах Беларуси

Новости Беларуси. Государство всегда будет поддерживать многодетные семьи. Об этом заявил Александр Лукашенко во время общения с жителями Беловежского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как подчеркнул глава государства, сегодня самая большая проблема для Беларуси уже не экономическая, а демографическая. Потому социальному пакету в нашей стране и качеству поддержки многодетных семей могут позавидовать во многих других государствах. Мы делаем все, чтобы обеспечить прирост населения. Президент: многодетные семьи мы будем поддерживать. Подробнее.

Обращаясь к жителям приграничья, Александр Лукашенко подчеркнул, что им не следует опасаться войны. Ведь наша страна, вопреки домыслам и провокациям Запада, не собирается нападать на кого-либо. Однако сегодня жители приграничья обеспокоены действиями польских властей. Игнорировать новости о переброске войск становится сложнее. Александр Лукашенко успокоил: у нашей страны есть средства для обеспечения безопасности. Ядерное оружие в том числе. Впрочем, Президент считает, что действия западных соседей это не попытка запугать нас. Все куда более масштабно. Лукашенко: «Американцы со времен Трампа разрушают Европу». Читать здесь.

Беларусь не готовится воевать, но защищать свою территорию будет. В этом отношении полезна и частная военная кампания «Вагнер». Александр Лукашенко подчеркнул, что сегодня часть российских бойцов остается в Беларуси и помогает нашим военным, передает реальный боевой опыт. Что немаловажно, наемники по достоинству оценили готовность и способность белорусской армии к обучению.