Лукашенко о ЧВК «Вагнер»: хочу оставить этих ребят в Вооруженных Силах Беларуси

Новости Беларуси. Государство всегда будет поддерживать многодетные семьи. Об этом заявил Александр Лукашенко во время общения с жителями Беловежского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Государство всегда будет поддерживать многодетные семьи. Об этом заявил Александр Лукашенко во время общения с жителями Беловежского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как подчеркнул глава государства, сегодня самая большая проблема для Беларуси уже не экономическая, а демографическая. Потому социальному пакету в нашей стране и качеству поддержки многодетных семей могут позавидовать во многих других государствах. Мы делаем все, чтобы обеспечить прирост населения.
Президент: многодетные семьи мы будем поддерживать. Подробнее.
Обращаясь к жителям приграничья, Александр Лукашенко подчеркнул, что им не следует опасаться войны. Ведь наша страна, вопреки домыслам и провокациям Запада, не собирается нападать на кого-либо. Однако сегодня жители приграничья обеспокоены действиями польских властей. Игнорировать новости о переброске войск становится сложнее. Александр Лукашенко успокоил: у нашей страны есть средства для обеспечения безопасности. Ядерное оружие в том числе. Впрочем, Президент считает, что действия западных соседей это не попытка запугать нас. Все куда более масштабно.
Лукашенко: «Американцы со времен Трампа разрушают Европу». Читать здесь.
Беларусь не готовится воевать, но защищать свою территорию будет. В этом отношении полезна и частная военная кампания «Вагнер». Александр Лукашенко подчеркнул, что сегодня часть российских бойцов остается в Беларуси и помогает нашим военным, передает реальный боевой опыт. Что немаловажно, наемники по достоинству оценили готовность и способность белорусской армии к обучению.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я хочу оставить этих ребят в Вооруженных Силах нашей страны. И, отталкиваясь от них, более активно создавать контрактную армию. У нас же срочники, призыв: отслужил полтора года – ушел. Ну, ясно. Сам был такой. Зеленые пацаны, 18 лет. Пришли, отслужили, ушли. А там умудренные опытом люди, там в основном офицеры. Говорят, это и дешевле. Поэтому мы присматриваемся к этому опыту, чтобы в будущем себя защитить. Только в этом наша цель.
Лукашенко: с ума сходят наши западные соседи – к власти пришли бешеные люди и все пошло-полетело. Подробности.