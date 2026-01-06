Внутреннее ожидание чуда – в Беларуси наступил православный Рождественский сочельник

Один из самых древних и глубоко символичных вечеров православного календаря наступил сегодня, 6 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рождественский сочельник – это не просто канун великого праздника Рождества Христова, это время особой, соборной духовной подготовки, когда мы вместе вспоминаем начало нашей веры, традиции общности и семейного тепла.

В нашей стране, где более 80 % верующих связывают себя с православной культурой, эти святки чтят столетиями и передают из поколения в поколение. Сегодня все наполнено глубоким смыслом – строгий пост, вечерние богослужения, молитвы и традиционная встреча семьи за столом, который символизирует надежду, единство и любовь. В храмах по всей Беларуси звучат литургии, прихожане собираются, чтобы войти в праздник со светлой верой и благодарным сердцем. В Свято-Духовом кафедральном соборе работает съемочная группа СТВ и на связи наш корреспондент Элла Маркевич.

Элла Маркевич, корреспондент:

Сегодня не просто канун Рождества Христова, а время духовного сосредоточения, тишины и внутреннего ожидания чуда. Рождественский сочельник наполнен молитвой, семейными традициями и символами, которые передаются из поколения в поколение. Богослужения в этот день отличаются особой торжественностью. Для многих посещение службы в сочельник – добрая семейная традиция, возможность вместе помолиться о мире, согласии и здоровье близких. Некоторые и вовсе приехали сюда специально из разных уголков Беларуси, чтобы встретить светлый праздник в главной святыне нашей страны.

К особому дню готовились с трепетом. Храмы украшены с любовью руками самих прихожан. Среди символов празднования – вертеп – представляет собой сцену Рождества, полную света и тепла. Такие чувства и среди прихожан.

Светлый, теплый, хороший праздник, который отмечаем в семейном кругу.

Великий праздник, родился наш Христос. В этот день обычно собираются родные, близкие. Для нас, нашей семьи – это гораздо более ценный праздник, по сравнению с Новым годом.

Очень светлый, такой уютный и домашний. Вот как раз таки завтра собираемся всеми собраться, приготовить вкусную еду, отметить в целом этот чудесный, священный праздник.