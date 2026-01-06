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«Мы чистим, а он падает». В Гомельской области введён специальный план «Погода. Снежные заносы»

06 января 2026 17:40
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Его уже назвали «родственником Хавьера». Беларусь оказалась во власти мощного циклона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сильные снегопады с метелью накрыли часть регионов страны, что сказалось на дорожной обстановке.

Впереди – морозы до минус 25 градусов. В ответ на вызов природы коммунальные службы перешли на круглосуточный режим работы, включив все ресурсы в борьбу со снежными заносами.

Анна Корольчук – о ситуации в Гомельской области.

«Мы чистим, а он падает». В Гомельской области введён специальный план «Погода. Снежные заносы»-2

Первый южный циклон в 2026 году накрыл Беларусь обильными снегопадами. По данным синоптиков, к концу дня высота покрова по Гомельской области достигнет 20 сантиметров. Коммунальные службы к непогоде готовились заблаговременно – для борьбы со стихией в регионе задействовали около 220 единиц спецтехники и более тысячи человек. Только в Гомеле для обработки дорог и тротуаров использовали более 300 тонн пескосоляной смеси. Работы идут круглосуточно.

– Мы чистим, а он падает, чистим, а он падает. Что сделаешь, работаем дальше.

«Мы чистим, а он падает». В Гомельской области введён специальный план «Погода. Снежные заносы»-4

На уборку снега также вышли коллективы предприятий и организаций. Гомельский стеклозавод кроме очистки своей территории, также отвечает за уборку 52-х улиц в микрорайоне Костюковка – там, где живет основная часть работников. Для этого сформирована мобильная группа, которую при необходимости привлекают и в выходные дни.

Юлия Липовская, заместитель генерального директора предприятия «Гомельстекло»:
Единицы техники направляются, люди выводятся. Нужно отметить, что это еще и сознательный долг каждого гражданина – убрать вокруг своего дома, участка, автомобиля и внести свой посильный вклад в благоустройство. Территория предприятия достаточно большая. Но нужно сказать, что за каждым руководителем структурного подразделения закреплена обязанность по расчистке и уборке снега, обработке пескосоляной смеси вокруг своего производственного здания.

К наведению порядка предлагают подключаться всем жителям – в области открыто более 60 пунктов выдачи инвентаря для уборки. Они находятся рядом с жилым сектором, чтобы каждый желающий мог почистить свой двор и парковку.

Подробности в видео.

# Погода в Беларуси

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