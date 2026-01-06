«Мы чистим, а он падает». В Гомельской области введён специальный план «Погода. Снежные заносы»

Его уже назвали «родственником Хавьера». Беларусь оказалась во власти мощного циклона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сильные снегопады с метелью накрыли часть регионов страны, что сказалось на дорожной обстановке. Впереди – морозы до минус 25 градусов. В ответ на вызов природы коммунальные службы перешли на круглосуточный режим работы, включив все ресурсы в борьбу со снежными заносами. Анна Корольчук – о ситуации в Гомельской области.

Первый южный циклон в 2026 году накрыл Беларусь обильными снегопадами. По данным синоптиков, к концу дня высота покрова по Гомельской области достигнет 20 сантиметров. Коммунальные службы к непогоде готовились заблаговременно – для борьбы со стихией в регионе задействовали около 220 единиц спецтехники и более тысячи человек. Только в Гомеле для обработки дорог и тротуаров использовали более 300 тонн пескосоляной смеси. Работы идут круглосуточно. – Мы чистим, а он падает, чистим, а он падает. Что сделаешь, работаем дальше.