Как сэкономить на подготовке к школе? Секреты от многодетной мамы

В столице подсчитали, во сколько обойдутся сборы школьников к новому учебному году. Первоклашкам от 370 до 1 100 белорусских рублей. Старшеклассникам – от 460 до 1 390 рублей. Здесь речь о полной экипировке – обуви, одежде и канцелярии. Сэкономить на подготовке к 1 сентября можно. Государство также оказывает финансовую поддержку.

Ольга Василевская, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Для подготовки детей к школе государством введена такая мера, как единовременная выплата на подготовку детей к школе, составляющая 30 % бюджета прожиточного минимума на каждого ребенка, обучающегося в семье. Сегодня это 109 рублей на каждого ребенка. Право на такую выплату имеют семьи, воспитывающие 3 и более несовершеннолетних детей.

Опытные родители знают: важно уметь выгодно покупать. Многодетная мама Ольга, поделилась своими способами, как сэкономить на подготовке к школе.

Ольга Скородумова, многодетная мама:

Стараюсь в интернете посмотреть в магазинах, где можно приобрести школьные товары по скидкам. Часто проходят акции.

Кроме того, если в семье не один ребенок, в интернет-магазинах можно купить тетрадки и карандаши оптом. Это будет максимально выгодно. Что же касается одежды и обуви, то тут многодетная мама советует изучить график скидочных дней магазинов.