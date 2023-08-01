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Как сэкономить на подготовке к школе? Секреты от многодетной мамы

01 августа 2023 14:31
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В столице подсчитали, во сколько обойдутся сборы школьников к новому учебному году. Первоклашкам от 370 до 1 100 белорусских рублей. Старшеклассникам – от 460 до 1 390 рублей. Здесь речь о полной экипировке – обуви, одежде и канцелярии. Сэкономить на подготовке к 1 сентября можно. Государство также оказывает финансовую поддержку.

Как сэкономить на подготовке к школе? Секреты от многодетной мамы-1

Ольга Василевская, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Для подготовки детей к школе государством введена такая мера, как единовременная выплата на подготовку детей к школе, составляющая 30 % бюджета прожиточного минимума на каждого ребенка, обучающегося в семье. Сегодня это 109 рублей на каждого ребенка. Право на такую выплату имеют семьи, воспитывающие 3 и более несовершеннолетних детей.

Опытные родители знают: важно уметь выгодно покупать. Многодетная мама Ольга, поделилась своими способами, как сэкономить на подготовке к школе.

Ольга Скородумова, многодетная мама:
Стараюсь в интернете посмотреть в магазинах, где можно приобрести школьные товары по скидкам. Часто проходят акции.

Кроме того, если в семье не один ребенок, в интернет-магазинах можно купить тетрадки и карандаши оптом. Это будет максимально выгодно. Что же касается одежды и обуви, то тут многодетная мама советует изучить график скидочных дней магазинов.

Как сэкономить на подготовке к школе? Секреты от многодетной мамы-4

Ольга Скородумова:
Я предпочитаю в государственных наших универмагах посмотреть размер, материал, качество, чтобы ребенку нравилось.

Стоит отметить, что в Минске с теплом и понимаем относятся ко всем первоклашкам. И для тех из них, кто находится в трудной жизненной ситуации, проходит особая акция.

Ольга Василевская:
Уже стартовала благотворительная акция «Портфель первоклассника». Мы собираем канцелярские принадлежности для подготовки детей, которые пойдут в первый класс в конце августа. Состоится большое мероприятие, портфели будут вручены детям из многодетных семей и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Как сэкономить на подготовке к школе? Секреты от многодетной мамы-7

Все нуждающиеся и малообеспеченные семьи могут обратиться в «одно окно» или администрацию района за помощью, кроме того, поддержку оказывают и профсоюзы по месту работы.

# Государственная социальная политика # общество # Диана Лещенко # Фотофакт

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