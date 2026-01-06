Арина Соболенко вышла в третий раунд теннисного турнира в Брисбене

Соперница первой ракетки мира входит в топ-50 мирового рейтинга. Оказать достойного сопротивления белорусской спортсменке она не смогла. Уверенная виктория Арины со счетом 6:0, 6:1. Продолжительность поединка составила всего 49 минут.

Арина Соболенко с легкой победы стартовала в одиночном разряде на теннисном турнире категории 500 в Брисбене, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко, первая ракетка мира (Беларусь):

Моя подача определенно работала очень хорошо. Я даже сделала несколько серв-энд-воллей, что просто вау, так что да, очень довольна своим уровнем. Рада вернуться. Мне всегда нравится играть перед вами всеми. И да, это было отличное выступление с моей стороны.

В третьем раунде турнира Арина Соболенко сыграет с Сораной Кырстя из Румынии.