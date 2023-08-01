Ярмарки, дегустации, ремёсла и не только. Где и чем заняться в период проведения II Игр стран СНГ?

Новости Беларуси. До старта соревновательной программы II Игр стран СНГ считаные дни, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. С 4 по 14 августа жителей и гостей столицы ожидает насыщенная программа. На соревнования прибудут команды более чем из 20 государств.

На период проведения состязаний организуют три фан-зоны. Главная расположится у Дворца спорта. Ежедневно в дневное время здесь в прямом эфире будут вестись трансляции спортивных соревнований, а вечером, с 19:00 до 22:00, гостей ожидает яркая концертная программа с участием звезд белорусской эстрады, молодых исполнителей, творческих коллективов. Кроме того, будут работать еще две локации у «Минск-Арены» и в Верхнем городе.

Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:

Около «Минск-Арены» 5 и 13 августа мы будем за два часа до начала мероприятия на уличной сцене давать концертную программу. По завершению будет проходить часовая молодежная дискотека. Аналогичные мероприятия пройдут и по завершению Игр СНГ, я повторюсь, 13 августа. Ну и, конечно же, в стороне не будет третья локация – Верхний город. Кроме основных площадок, где будет около стен Ратуши проходить концерты, продолжат экскурсионные программы, библиотека под открытым небом. И еще ряд сюрпризов мы готовим на этой площадке.