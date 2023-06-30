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Владимир Кухарев: «У нас хорошая молодёжь, которая получила хорошую подготовку и образование»

30 июня 2023 19:02
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Новости Беларуси. В столице выпускникам Минского городского педагогического колледжа в торжественной обстановке вручили дипломы о среднем специальном образовании, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Владимир Кухарев: «У нас хорошая молодёжь, которая получила хорошую подготовку и образование»-1

В этом году учреждение выпустило 157 молодых специалистов. Поздравить дипломированных педагогов приехали министр образования Андрей Иванец и председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. Отметим, Минский городской педагогический колледж готовит кадры по трем специальностям: дошкольное и начальное образование, а также педагогическое сопровождение. Диплом о среднем специальном образовании с отличием получили пять учащихся.

Владимир Кухарев: «У нас хорошая молодёжь, которая получила хорошую подготовку и образование»-4

Софья Цыценя, выпускница Минского городского педагогического колледжа:
Я решила поступить в Минский педагогический колледж, потому что это лучший колледж столицы. Я очень люблю детей, поэтому выбрала специальность начальное образование.

Владимир Кухарев: «У нас хорошая молодёжь, которая получила хорошую подготовку и образование»-7

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Можем с уверенностью сказать, что у нас очень хорошая молодежь, которая действительно хорошо подготовлена, получила хорошее образование. И, я думаю, достойно войдет в педагогическую жизнь города и продолжит славные традиции педагогов Минска.

Андрей Иванец: «Мы увеличили цифры приема на педагогические специальности в наши университеты»

Владимир Кухарев: «У нас хорошая молодёжь, которая получила хорошую подготовку и образование»-10

Минский городской педагогический колледж открыт в 2016 году. За семь лет учреждение образования трижды становилось обладателем золотых медалей Республиканского конкурса WorldSkills Belarus по компетенциям: дошкольное и начальное образование.

# Государственная политика в области образования # общество # Владимир Кухарев # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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