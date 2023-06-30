Владимир Кухарев: «У нас хорошая молодёжь, которая получила хорошую подготовку и образование»

Новости Беларуси. В столице выпускникам Минского городского педагогического колледжа в торжественной обстановке вручили дипломы о среднем специальном образовании, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В этом году учреждение выпустило 157 молодых специалистов. Поздравить дипломированных педагогов приехали министр образования Андрей Иванец и председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. Отметим, Минский городской педагогический колледж готовит кадры по трем специальностям: дошкольное и начальное образование, а также педагогическое сопровождение. Диплом о среднем специальном образовании с отличием получили пять учащихся.

Софья Цыценя, выпускница Минского городского педагогического колледжа:

Я решила поступить в Минский педагогический колледж, потому что это лучший колледж столицы. Я очень люблю детей, поэтому выбрала специальность начальное образование.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Можем с уверенностью сказать, что у нас очень хорошая молодежь, которая действительно хорошо подготовлена, получила хорошее образование. И, я думаю, достойно войдет в педагогическую жизнь города и продолжит славные традиции педагогов Минска. Андрей Иванец: «Мы увеличили цифры приема на педагогические специальности в наши университеты»