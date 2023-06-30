Андрей Иванец: «Мы увеличили цифры приёма на педагогические специальности в наши университеты»

Новости Беларуси. В столице выпускникам Минского городского педагогического колледжа в торжественной обстановке вручили дипломы о среднем специальном образовании, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Практически все наши выпускники колледжа в последующем выбирают продолжение образования в заочной форме на уровне высшего образования. Сегодня восемь университетов реализует программы по направлению педагогика. В этом году мы существенным образом увеличили цифры приема на педагогические специальности в наши университеты.