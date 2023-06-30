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Андрей Иванец: «Мы увеличили цифры приёма на педагогические специальности в наши университеты»

30 июня 2023 18:58
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Новости Беларуси. В столице выпускникам Минского городского педагогического колледжа в торжественной обстановке вручили дипломы о среднем специальном образовании, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Владимир Кухарев: «У нас хорошая молодежь, которая получила хорошую подготовку и образование». Читайте здесь.

Андрей Иванец: «Мы увеличили цифры приёма на педагогические специальности в наши университеты»-1

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Практически все наши выпускники колледжа в последующем выбирают продолжение образования в заочной форме на уровне высшего образования. Сегодня восемь университетов реализует программы по направлению педагогика. В этом году мы существенным образом увеличили цифры приема на педагогические специальности в наши университеты.

# Государственная политика в области образования # общество # Андрей Иванец # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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