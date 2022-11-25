Лукашенко об урожае-2022: в нынешнем году вся страна впряглась, закатав рукава, и выдала достойный результат
Новости Беларуси. Переломить негативные тенденции в работе Гомельского региона поможет только напряженный труд и самоотдача на местах. Такой посыл Александр Лукашенко направил руководству области на совещании по вопросу развития агропромышленного комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это важный, серьезный и сложный разговор, но не спонтанный. Готовились заранее. Эксперты работали над отдельной программой для развития сельского хозяйства области. На совещании 300 человек. Такого консилиума по оздоровлению области еще не было в истории. Продовольственная безопасность в нынешних реалиях звучит в новом прочтении. Полные закрома и полки не менее важны, чем военная сфера.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я только что из Армении, где мы серьезно обсуждали в том числе военно-политические вопросы, но без вопросов продовольствия, продовольственной безопасности ни одно выступление, все главы государств говорили именно об этом. Это свидетельствует о том, что в мире очень серьезная напряженка с продовольствием. И все это будет нарастать. Кому это выгодно, кто выгодополучатели, вам тоже объяснять не надо, вы это прекрасно понимаете.
В нынешнем году вся наша страна впряглась, как я говорю, закатав рукава, и выдала достойный результат. На Минщине собрали больше 2 миллионов тонн зерна, по 1,5 миллиона – Гродненская и Брестская области. За рубеж в миллион перешагнули Витебск и Могилев. Но мы всегда говорим, лидер у нас, первое место – Минская область. Нам не надо заблуждаться, Минская область огромная – полстраны. Поэтому задача сегодня перед руководством Минщины стоит – в будущем году достичь трехмиллионного уровня по сбору зерновых.
О вкладе Гомельщины в общий урожай читайте здесь.