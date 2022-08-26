Лукашенко: я сегодня раздеваюсь и бегаю по стране, шевелюсь. И умные люди, заметив это, побегут следом
Новости Беларуси. Вкладывать деньги в те направления, где у нас есть компетенции. Такой стратегии придерживается Александр Лукашенко в нынешней экономической ситуации. Об этом глава государства заявил сегодня, 26 августа, посещая Минский механический завод имени Вавилова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президента журналисты расспрашивают обо всех злободневных темах. Что называется, дорвались. И вот вопрос, логично вытекающий из завершившегося многонедельного турне по регионам под хештегом «Уборочная-2022».
Готовы ли сегодня на местах работать и принимать решения?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если кто-то и не готов – заставим. Не может – научим, если надо подучить. Ну а кто не хочет, вы знаете мою политику. Я сегодня раздеваюсь и бегаю по стране, шевелюсь, ну так я не позволю кому-то просто сложив руки сидеть. И умные люди, заметив это, побегут следом. Я в Гомеле буду в конце сентября-октябрь, там как график позволит. Потому что сентябрь, там уже начинаются международные поездки. Мы со временем встретимся и с президентом России, есть куча вопросов. Надо обсудить с глазу на глаз, не по телефону. Таджикистан, Узбекистан, ШОС и прочее. А освобожусь больше к концу сентября, в октябре мы серьезно займемся Гомельской областью.
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