Лукашенко: я сегодня раздеваюсь и бегаю по стране, шевелюсь. И умные люди, заметив это, побегут следом

Новости Беларуси. Вкладывать деньги в те направления, где у нас есть компетенции. Такой стратегии придерживается Александр Лукашенко в нынешней экономической ситуации. Об этом глава государства заявил сегодня, 26 августа, посещая Минский механический завод имени Вавилова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.