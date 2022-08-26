«Вы что думаете, мы языком ляпали?» Президент заявил, что белорусские самолёты готовы нести ядерное оружие

Новости Беларуси. Вкладывать деньги в те направления, где у нас есть компетенции. Такой стратегии придерживается Александр Лукашенко в нынешней экономической ситуации. Об этом глава государства заявил сегодня, 26 августа, посещая Минский механический завод имени Вавилова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы когда-то с Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты Су-24, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что думаете, мы языком ляпали? Все готово. Не дай бог, какая-то серьезная провокация против Беларуси, цели у нас определены. Центры принятия решений – мы их знаем. Я не угрожаю никому. Инсайдерская информация, как вы говорили. Поэтому вы не беспокойтесь. Мы видим. Они смотрят за нами, а мы смотрим за ними.