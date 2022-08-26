«Вот почему я болтаюсь по стране». Лукашенко назвал причину регулярных рабочих поездок по Беларуси

Новости Беларуси. Вкладывать деньги в те направления, где у нас есть компетенции. Такой стратегии придерживается Александр Лукашенко в нынешней экономической ситуации. Об этом Президент заявил 26 августа, посещая Минский механический завод имени Вавилова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это одно из шести предприятий холдинга «БелОМО», известного своими оптическими приборами. Высокоточные прицелы и другие инновационные разработки востребованы на мировом рынке и в ряде случаев не имеют аналогов. Однако линейка выпускаемой продукции гораздо шире. И прежде всего Александра Лукашенко интересует потенциал предприятия с точки зрения импортозамещения. В этом холдинг преуспел и уже производит компоненты для тормозных систем большегрузов. Проект нацелен закрыть потребность в импортных деталях для отечественного и российского автопрома. Именно такой тактики белорусские компании должны придерживаться, поделился Президент своей позицией с журналистами. Углубиться нужно в то, что пользуется спросом и хорошо даётся нашим специалистам.