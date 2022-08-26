«Вот почему я болтаюсь по стране». Лукашенко назвал причину регулярных рабочих поездок по Беларуси

Новости Беларуси. Вкладывать деньги в те направления, где у нас есть компетенции. Такой стратегии придерживается Александр Лукашенко в нынешней экономической ситуации. Об этом Президент заявил 26 августа, посещая Минский механический завод имени Вавилова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это одно из шести предприятий холдинга «БелОМО», известного своими оптическими приборами. Высокоточные прицелы и другие инновационные разработки востребованы на мировом рынке и в ряде случаев не имеют аналогов. Однако линейка выпускаемой продукции гораздо шире. И прежде всего Александра Лукашенко интересует потенциал предприятия с точки зрения импортозамещения.
В этом холдинг преуспел и уже производит компоненты для тормозных систем большегрузов. Проект нацелен закрыть потребность в импортных деталях для отечественного и российского автопрома. Именно такой тактики белорусские компании должны придерживаться, поделился Президент своей позицией с журналистами. Углубиться нужно в то, что пользуется спросом и хорошо даётся нашим специалистам.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы что-то тут придумываем, надо вот что-то… Чуть ли не создать космическую ракету, построить космодром и запускать ракеты. Ну, если бы было, хорошо. Но это огромные деньги, нам не под силу. Наши перспективные проекты должны складываться вот из этого. Вот умеет он это делать. Давайте будем углубляться. Это тоже деньги, но он же знает, что делать. Это не изобретать что-то новое. Часто я здесь приводил пример: целлюлозу сделали, бумагу сделали, углубленно начали перерабатывать, обрабатывать. Бумагу везем в Польшу, там они делают картон и или нам поставляют, или упаковки делают. И много-много других направлений, где у нас есть люди, которые это умеют делать. Достаточно в три года одного проекта, который мы начинаем делать с нуля. Допустим, атомная станция. Никогда этим не занимались, а сегодня мы сами с небольшим участием России можем в любом месте построить такую атомную станцию, компетенции новые. Все основное надо вкладывать вглубь развития того, что есть. Вот почему я болтаюсь по стране и выискиваю все это. Это одно из предприятий «БелОМО». Высокотехнологичное, умное предприятие, где очень толковые, умные люди.
«Россия вся в очереди стоит». Гендиректор Минского механического завода рассказал Лукашенко о работе предприятия (здесь подробности).