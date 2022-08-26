Почему в Прибалтике начали сносить советские памятники, ещё и на публику? Мнение литовского журналиста

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим борьбу с исторической правдой, новые факты о Кастусе Калиновском и геноцид белорусского народа. Кто пользуется белорусским безвизом? В гостях политолог Вадим Гигин, историк и публицист Александр Дюков и литератор Римантас Грейчюс.

Григорий Азаренок, СТВ:

Разрушение памятников, памятников освободителям в Риге, Прибалтике, в Польше, в Украине – понятно, это уже приобрело психопатический характер. Мы много говорим о том, что идет реабилитация нацизма. Объясните, что сейчас происходит. Раньше это была ползучая нацификация. Где-то установили бюст, памятник, где-то снесли небольшой советский бюст или перенесли на кладбище. Но сейчас в прямом эфире огромная стела Освободителям в Риге, огромные памятники – их просто валят кранами, рушат, уничтожают.