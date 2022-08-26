Прямой эфир

Почему в Прибалтике начали сносить советские памятники, ещё и на публику? Мнение литовского журналиста

26 августа 2022 18:40
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Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим борьбу с исторической правдой, новые факты о Кастусе Калиновском и геноцид белорусского народа. Кто пользуется белорусским безвизом? В гостях политолог Вадим Гигин, историк и публицист Александр Дюков и литератор Римантас Грейчюс.  

Григорий Азаренок, СТВ:
Разрушение памятников, памятников освободителям в Риге, Прибалтике, в Польше, в Украине – понятно, это уже приобрело психопатический характер. Мы много говорим о том, что идет реабилитация нацизма. Объясните, что сейчас происходит. Раньше это была ползучая нацификация. Где-то установили бюст, памятник, где-то снесли небольшой советский бюст или перенесли на кладбище. Но сейчас в прямом эфире огромная стела Освободителям в Риге, огромные памятники – их просто валят кранами, рушат, уничтожают.

Почему в Прибалтике начали сносить советские памятники, ещё и на публику? Мнение литовского журналиста-1

Римантас Грейчюс, литовский писатель, журналист:
В Клайпеде у нас то же самое было. Огромный меч стоял, его раздали на металлолом.

Григорий Азаренок:
Что это сейчас? Это агония?

Римантас Грейчюс:
Я думаю, что это агония. Вы правильно говорите. Они очень спешат что-то натворить, эти грязные дела.

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# Международная политика # общество # Григорий Азарёнок # Римантас Грейчюс # Фотофакт

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