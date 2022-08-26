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Лукашенко: «Молодцы, что вы на щит подняли хлебороба в эту уборочную кампанию. Они очень довольны»

26 августа 2022 16:34
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Новости Беларуси. Своих героев Беларусь знает в лицо. Каждый труженик полей, отметил 26 августа Президент, достоин признания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По намолоту наши комбайнеры бьют личные рекорды, которые обязательно станут поводом для ярких районных и областных Дожинок.

Лукашенко: «Молодцы, что вы на щит подняли хлебороба в эту уборочную кампанию. Они очень довольны»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я смотрю на этих ребят. Простые ребята, комбайнеры особенно. 33 градуса на улице. Хорошо, если еще вентилятор просто стоит, кондиционер – это вообще шик. А во многих же машинах этого нет. И они на этой жаре, там за 40, под 50. Они, бедные, мучаются и убирают этот хлеб. Людей надо поощрять. Мы отказались это делать, как раньше, на уровне Президента в одной какой-то точке. Каждая область выбирает район, каждый район выбирает хозяйство и там проводит «Дожинки». Таким образом мы приводим в порядок два десятка точек хозяйств агрогородков, районов, области. Все-таки к «Дожинкам» готовятся, в этом был мой замысел. Кстати, молодцы, что вы на щит подняли хлебороба в эту уборочную кампанию. Они очень довольны. И это очень сильные люди.

«Вот почему я болтаюсь по стране». Лукашенко назвал причину регулярных рабочих поездок по Беларуси (подробнее здесь).  

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