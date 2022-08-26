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«Всё это вдохновляло». Митрополит Вениамин рассказал, какие Божьи знаки являлись белорусскому народу

26 августа 2022 18:50
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Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим борьбу с исторической правдой, новые факты о Кастусе Калиновском и геноцид белорусского народа. Кто пользуется белорусским безвизом? В гостях политолог Вадим Гигин, историк и публицист Александр Дюков и литератор Римантас Грейчюс.

Григорий Азаренок, СТВ:  
Наши народы, те, которые исторически вместе, всегда будут обязательно вместе: и украинский, и русский, и все народы, населяющие Россию. Народы Прибалтики. Они обязательно будут вместе. Залог тому – та политика, которую мы сейчас проводим. В нашем славянстве есть великие традиции. Сегодня Всебелорусский крестный ход завершил свое торжественное шествие в Минске.

«Всё это вдохновляло». Митрополит Вениамин рассказал, какие Божьи знаки являлись белорусскому народу-1

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Весь период 1030-летия отмечен какими-то особыми знаками, явлениями Божьей милости на нашем народе. Являлись иконы, были прославлены многие святые, мощи святых обретались. И все это вдохновляло, помогало нашим благочестивым предкам идти по жизни правильно, богоугодно. Мы видим многих святых, которые явили образец высокой духовно-нравственной жизни. Но жизнь здесь продолжается. И нам надо продолжать дело наших благочестивых предков. Идти правильно, богоугодно, достойно по нашей белорусской земле. Любить ее и приносить добрые плоды Богу.

# Православные в Беларуси # общество # Григорий Азарёнок # Митрополит Вениамин # Фотофакт

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