«Всё это вдохновляло». Митрополит Вениамин рассказал, какие Божьи знаки являлись белорусскому народу

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим борьбу с исторической правдой, новые факты о Кастусе Калиновском и геноцид белорусского народа. Кто пользуется белорусским безвизом? В гостях политолог Вадим Гигин, историк и публицист Александр Дюков и литератор Римантас Грейчюс.

Григорий Азаренок, СТВ:

Наши народы, те, которые исторически вместе, всегда будут обязательно вместе: и украинский, и русский, и все народы, населяющие Россию. Народы Прибалтики. Они обязательно будут вместе. Залог тому – та политика, которую мы сейчас проводим. В нашем славянстве есть великие традиции. Сегодня Всебелорусский крестный ход завершил свое торжественное шествие в Минске.