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«Стараемся все номера делать яркими». Как отпраздновали Купалье в Минской области?

06 июля 2023 17:57
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Новости Беларуси. Самый загадочный праздник лета – Купалье – отмечают в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. По традиции каждый район подготовил увлекательную программу с песнями, танцами и народными обрядами.

«Стараемся все номера делать яркими». Как отпраздновали Купалье в Минской области?-1

Так, жителей Клетчины удивлял районный центр культуры. Для гостей праздника организовали множество тематических мероприятий. Свои номера подготовили творческие коллективы и артисты Клецкого района. Они представили зрителям театрализованные выступления и исполнили народные купальские песни. Не обошлось и без традиционного обряда – поиска папараць-кветкі.

«Стараемся все номера делать яркими». Как отпраздновали Купалье в Минской области?-4

Татьяна Горшкова, режиссер Клецкого районного центра культуры:
Каждый раз мы стараемся делать что-то новое, придумывать. Получается, театрализация у нас всегда происходит в промежутке номеров, которые мы собираем. Это наши, конечно же, коллективы районные, также наши артисты Клецкого районного центра культуры принимают участие. Стараемся все номера делать яркими, также танцы, песни.

«Стараемся все номера делать яркими». Как отпраздновали Купалье в Минской области?-7

Кроме того, в городском парке для гостей праздника работали интерактивные площадки и торговые точки. Позаботились и о самых юных жителях района. В их распоряжении – аттракционы и игровые зоны.

# Купалье # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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