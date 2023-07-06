«Стараемся все номера делать яркими». Как отпраздновали Купалье в Минской области?

Новости Беларуси. Самый загадочный праздник лета – Купалье – отмечают в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. По традиции каждый район подготовил увлекательную программу с песнями, танцами и народными обрядами.

Так, жителей Клетчины удивлял районный центр культуры. Для гостей праздника организовали множество тематических мероприятий. Свои номера подготовили творческие коллективы и артисты Клецкого района. Они представили зрителям театрализованные выступления и исполнили народные купальские песни. Не обошлось и без традиционного обряда – поиска папараць-кветкі.

Татьяна Горшкова, режиссер Клецкого районного центра культуры:

Каждый раз мы стараемся делать что-то новое, придумывать. Получается, театрализация у нас всегда происходит в промежутке номеров, которые мы собираем. Это наши, конечно же, коллективы районные, также наши артисты Клецкого районного центра культуры принимают участие. Стараемся все номера делать яркими, также танцы, песни.