Лукашенко: я буду рад, если наши депутаты и впредь будут представлены к государственным наградам!

Народ должен уметь отстаивать право на самостоятельное определение судьбы своей страны. Об этом заявил Президент Беларуси на встрече с депутатами Палаты представителей и членами Совета Республики седьмого созыва, а также приглашенными должностными лицами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент призвал народных избранников активно включиться в диалог с молодежью, достучаться до сердец. Законодательная основа сохранения памяти создана. Теперь буква закона должна лечь на почву общественной поддержки.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Абсолютно новое слово в отечественном законодательстве – закон о геноциде белорусского народа. Эта инициатива стала ответом на попытки заставить нас забыть свою историю, нарушить связь поколений и взорвать общество изнутри. Усилена ответственность за стремление стереть историческую память, навязать белорусам чуждые ценности, предать тех, кто погиб во имя мирной и спокойной жизни нынешних поколений.

Важные слова звучат в Овальном зале. И перед глазами любого белоруса кадры коллективной Хатыни. Так совпало. Но именно завтра весь цивилизованный мир вспоминает белорусскую деревню. А миролюбивая Беларусь по-прежнему вынуждена держать удар. Даже в кулуарах парламента силовики и генералитет проводят незапланированную планерку. Нынешняя Беларусь – это будущее. На это в том числе и работали уходящие парламентарии. Для депутатов это яркий финал, для Президента – одна из самых приятных конституционных миссий. Самые внимательные журналисты отметили, мол, за образцовую службу у нас отмечают не за ратный подвиг, а за мирное строительство, и законодательной базы, и общественного согласия.

Александр Лукашенко:

Я буду рад, если наши депутаты и сегодня, и завтра, и впредь будут представлены к государственным наградам. И очень хотел бы, чтобы вы в этой бурной жизни не затерялись. Может, кого-то обидели, может, кого-то не заметили. Всякое в жизни бывает. Действуйте, я обязательно вас увижу. Обязательно.