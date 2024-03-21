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Лукашенко: я буду рад, если наши депутаты и впредь будут представлены к государственным наградам!

21 марта 2024 17:29
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Народ должен уметь отстаивать право на самостоятельное определение судьбы своей страны. Об этом заявил Президент Беларуси на встрече с депутатами Палаты представителей и членами Совета Республики седьмого созыва, а также приглашенными должностными лицами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: я буду рад, если наши депутаты и впредь будут представлены к государственным наградам!-1

Президент призвал народных избранников активно включиться в диалог с молодежью, достучаться до сердец. Законодательная основа сохранения памяти создана. Теперь буква закона должна лечь на почву общественной поддержки.

Лукашенко: я буду рад, если наши депутаты и впредь будут представлены к государственным наградам!-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Абсолютно новое слово в отечественном законодательстве закон о геноциде белорусского народа. Эта инициатива стала ответом на попытки заставить нас забыть свою историю, нарушить связь поколений и взорвать общество изнутри. Усилена ответственность за стремление стереть историческую память, навязать белорусам чуждые ценности, предать тех, кто погиб во имя мирной и спокойной жизни нынешних поколений.

Лукашенко: я буду рад, если наши депутаты и впредь будут представлены к государственным наградам!-7

Важные слова звучат в Овальном зале. И перед глазами любого белоруса кадры коллективной Хатыни. Так совпало. Но именно завтра весь цивилизованный мир вспоминает белорусскую деревню. А миролюбивая Беларусь по-прежнему вынуждена держать удар. Даже в кулуарах парламента силовики и генералитет проводят незапланированную планерку. Нынешняя Беларусь – это будущее. На это в том числе и работали уходящие парламентарии. Для депутатов это яркий финал, для Президента – одна из самых приятных конституционных миссий. Самые внимательные журналисты отметили, мол, за образцовую службу у нас отмечают не за ратный подвиг, а за мирное строительство, и законодательной базы, и общественного согласия.

Лукашенко: я буду рад, если наши депутаты и впредь будут представлены к государственным наградам!-10

Александр Лукашенко:
Я буду рад, если наши депутаты и сегодня, и завтра, и впредь будут представлены к государственным наградам. И очень хотел бы, чтобы вы в этой бурной жизни не затерялись. Может, кого-то обидели, может, кого-то не заметили. Всякое в жизни бывает. Действуйте, я обязательно вас увижу. Обязательно.

Лукашенко: я буду рад, если наши депутаты и впредь будут представлены к государственным наградам!-13

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Именно так звучат кулуары Овального зала. Радостные эмоции, знакомые лица. Делается все для того, чтобы в Беларуси не было геополитических пертурбаций. Давайте Игоря Александровича поздравим. Вы с каким настроением заканчиваете свою каденцию? И с каким настроением переходите?

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси 7-го созыва:
З выдатным. Ну, што я магу сказаць? Я ўдзячны Прэзідэнту краіны, удзячны ўсім тым, з кім я працаваў. Я глыбока перакананы, што Беларусь была, ёсць і будзе, пакуль будзе існаваць гэты зямны свет.

Лукашенко: я буду рад, если наши депутаты и впредь будут представлены к государственным наградам!-16

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# Госнаграды # общество # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко # Игорь Марзалюк

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