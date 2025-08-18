Аграрии Беларуси намолотили 7 млн тонн зерна

Вовремя убрать поля – такая задача стоит перед аграриями. По оценкам Минсельхозпрода, в 2025 году в стране выросло хорошее зерно, ему достаточно влаги, колос налился и наполнен, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как ориентирует АПК Президент, расслабляться нельзя. Техники хватает, нужны дисциплина и организованность.