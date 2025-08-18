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Аграрии Беларуси намолотили 7 млн тонн зерна

18 августа 2025 05:53
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Вовремя убрать поля – такая задача стоит перед аграриями. По оценкам Минсельхозпрода, в 2025 году в стране выросло хорошее зерно, ему достаточно влаги, колос налился и наполнен, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как ориентирует АПК Президент, расслабляться нельзя. Техники хватает, нужны дисциплина и организованность.

Аграрии Беларуси намолотили 7 млн тонн зерна-2

Комбайнеры работают в более усиленном режиме. Благоприятные погодные условия позволяют наверстать упущенное время, и жатва, по прогнозу, завершится в оптимальные сроки. В лидерах Брестская область, набирает темп и северный регион. С этой недели зерноуборочные комбайны из Гродненской, Минской и Могилевской областей будут направлены на помощь в уборке в Витебский регион. К концу августа предстоит начать работу с кукурузой: сначала на силос, чуть позже – на зерно. Параллельно с уборкой идет активная подготовка к севу. Все сельскохозяйственные организации страны нацелены своевременно, в установленный срок посеять озимый рапс. 

# Уборочная кампания

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